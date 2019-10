Lähden. 15 der insgesamt 18 Mitgliedsbühnen der Arbeitsgemeinschaft Niedersächsischer Freilichtbühnen haben auf der Waldbühne Ahmsen getagt. Dabei ging es unter anderem um Projektförderungsmittel und deren Beantragung und Verteilung.

Der Niedersächsische Heimatbund stellt jährlich Gelder zur Verfügung, die an stückbegleitende Fortbildungen und Workshops der Bühnen gebunden sind. Die Arbeitsgemeinschaft sammelt die entsprechenden Anträge und wickelt die Lehrgangsprogramme ab.

Darüber hinaus stehen Landesmittel aus dem Ministerium für Wissenschaft und Kultur zur Verfügung. Bereits 2017 wurde damit die „Studie zur Lage und kulturpolitischen Bedeutung niedersächsischer Freilichtbühnen“ finanziert. Ende 2018 fanden in Lingen und Hannover zentrale Fortbildungen zu den Themen Regie, Stückfindung und Stückentwicklung statt. Die Inhalte wurden aus den Ergebnissen der Studie abgeleitet.

Außerdem unterstützt das Ministerium die Teilnahme der jungen Freilichtbühnenmitglieder an den vom Verband Deutscher Freilichtbühnen (VDF) veranstalteten Teenie- und Jugend-Camps mit einem Zuschuss. Karin Michels aus Melle, die 2. Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, führte durch den Vormittag und berichtete, dass Landesmittel künftig ausschließlich für innovative und kreative Projekte bereitgestellt würden, die sich an den Ergebnissen der Studie orientieren.



Turnusgemäß stand die Wahl des Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft an. Jürgen Schevel aus Bad Bentheim, bisheriger Vorsitzender, fehlte zwar krankheitsbedingt, teilte aber schriftlich mit, dass er sich zur Wiederwahl stelle. So wurde er einstimmig wiedergewählt und ließ sich für weitere zwei Jahre verpflichten.

Bevor es in den zweiten Teil der Veranstaltung ging, führten Josef Meyer, Vorsitzender der Ahmsener Laienspielschar, und Sarah Cordes, 2. Vorsitzende, die angereisten Freilichtbühnen Vertreter über das große Gelände der Ahmsener Bühne und präsentierten die räumlichen Begebenheiten. Am Nachmittag referierte Klaus Thorwesten, Regionalberater vom Landesverband Soziokultur in Niedersachsen (LAGS), in einem informativen Vortrag zu den Themen GEZ, Künstlersozialkasse und Gema.