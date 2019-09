Obszönes Graffito zerstört Straßenbelag in Herzlake CC-Editor öffnen

Ein nicht jugendfreies Graffito in Form eines männlichen Geschlechtsteils hat die Polizei in Herzlake auf den Plan gerufen. Foto: Friso Gentsch

Herzlake. In der Nacht zum Freitag haben bislang unbekannte Täter an der Einmündung der Zuckerstraße zur Löninger Straße ein großflächiges Graffito in Form eines männlichen Geschlechtsteiles auf eine neue Teerdecke gesprüht.