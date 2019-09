Wilhelm Hanneken aus Breddenberg durfte sich als letzter Gast von „Heidi-Das Musical“ aus den Händen von „Dete“ und „Fräulein Rottenmeier“ ein Präsent abholen. Es gratulierte Josef Meyer (r.). Foto: Hermann-Josef Alves

Herzlake. Am vergangenen Wochenende ging nun auch auf der Waldbühne in Ahmsen die letzte Vorstellung von „Heidi – Das Musical“ über die Bühne und damit ein erfolgreicher Theatersommer zu Ende. Insgesamt 44731 Zuschauer sahen sich die beiden Inszenierungen „Anatevka“ und „Heidi“ an.