Herzlake. Die Katholische Frauengemeinschaft (KFD) in der Gemeinde Herzlake hat ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert. Nach einem feierlichen Hochamt in der St. Nikolaus-Pfarrkirche gab es in der Gaststätte Moormann eine Feierstunde mit Gratulanten und den Mitgliedern, darunter Monika Mertens, Mitglied im Bundesvorstand der KFD.

