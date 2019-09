Herzlake. Am Ende geht es Schlag auf Schlag. Gerade erst hat sich das Anatevka-Team verabschiedet, da startet „Heidi“ in den letzten Spielblock - nur noch zwei Aufführungen stehen auf dem Plan.

Die letzte Ehrung ist noch nicht lange her, da steht schon die nächste große runde Zahl auf dem Papier. 40000 Gäste haben in dieser Saison bereits die Waldbühne Ahmsen besucht und sich „Anatevka“ oder „Heidi“ angesehen. Beide Inszenierungen konnten inzwischen jeweils weit über 20000 Gäste für sich verbuchen.



Aus diesem Anlass hat der 1. Vorsitzende der Bühne, Josef Meyer, nun Meila Stöber aus Berge geehrt, die mit Platz 11 in Reihe 18 und Block B die passende Eintrittskarte gelöst hatte. Gemeinsam mit ihrer Oma durfte sie auf die Bühne kommen und erhielt von Heidi und Peter Blumen und Freikarten für die nächste Saison.

Der Name „Meila“ sei finnischen Ursprungs, sagte sie einer Pressemitteilung zufolge, und deute auf das Geburtsland der Oma hin. Inzwischen lebt sie seit vielen Jahren in Herzlake und besucht regelmäßig die Aufführungen in Ahmsen. Im nächsten Jahr dürfen beide wiederkommen und sich „Die Passion“ sowie „Käpt’n Blaubär“ ansehen.

Doch noch ist die aktuelle Saison nicht beendet. „Heidi – Das Musical“ wird noch an zwei Sonntagen gezeigt – am 8. und 15. September jeweils um 15.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf (unter www.waldbuehne-ahmsen.de oder unter 05964/1027; dienstags bis freitags zwischen 8.30 Uhr und 12.30 Uhr) oder an der Tageskasse.