Meppen. Es gibt auch diesem Wochenende, vom 30. August bis 1. September 2019, im mittleren Emsland wieder ein reichhaltiges Programm. Da wäre zum Beispiel ein Jazzabend in Haselünne, ein Kinderfestival in Herzlake oder die großer Eröffnungsparty im Bermudadreieck in Meppen.

Wer sich gerne unterhalten lässt, der ist bei der Waldbühne Ahmsen oder der Freilichtbühne Meppen richtig. In Ahmsen wird das Stück Anatevka um 19.30 Uhr am Freitag und am Sonntag Heidi um 15.30 Uhr aufgeführt. In Meppen gibt es das Musical Saturday-Night-Fever zu sehen. Am Freitag und Samstag starten hier die Vorstellungen um 20 Uhr.

Jazz in Haselünne

Auf dem Anger des Freilicht- und Heimatmuseum Haselünne findet am Freitag, 30. August, ab 19.30 Uhr ein Jazzabend statt. Mit von der Partie sind die Dixieland-Combo und die Bigband Haselünne der Musikschule des Emslandes unter der Leitung des Haselünner-Musik-Urgesteins Paul Verheyen. „Der Jazzabend ist ohne Zweifel eines der Highlights im Jahreskalender des Heimatvereins Haselünne“, kündigt der stellvertretende Vorsitzende des Heimatverein Haselünne, Stephan Többen, an.

Kinderfestival in Herzlake

Seit vielen Jahren lockt das Herzlaker Kinderfestival am ersten Sonntag im September ab 14 Uhr Groß und Klein auf den Neuen Markt. Dort erwartet die Besucher ein Bühnen- und Rahmenprogramm mit Kinderliedermacher, Kunst, Tanz, Zauberei, Clownerie, Zirkus, Theater, Kinder- und Staffellauf. Doch nicht nur Zuhören und Zusehen ist angesagt, denn viele Mitmachangebote locken Groß und Klein, selbst aktiv und kreativ zu werden. Natürlich darf auch die Waldbühne Ahmsen mit dem beliebten Kinderschminken nicht fehlen.

Musikalischer Nachmittag in Haren

Am Sonntag um 14.30 Uhr findet in Haren ein musikalischer Nachmittag am Heimathaus Altenberge mit dem Kirchenchor Altenberge-Erika statt. Für weitere Musik sorgen der Kirchenchor Sustrum-Moor sowie der Männerchor Sonate. Gesungen werden Singpatituren aus Klassik, Oldies und Evergreens. Der Eintritt ist frei.

Eröffnungsparty in Meppen

Für alle Feierfreunde steht am Freitag und Samstag in Meppen die großer Eröffnungsparty der Nachtfabrik im Bermudadreieck an. Das ehemalige Night erstrahlt durch eine komplette Renovierung und Umgestaltung im neuen Glanz und vereint sich mit dem Penthaus zu einem Club mit einem Einlass und 2 Bereichen. Die Türen sind ab 22 Uhr bis zum frühen Morgen geöffnet.