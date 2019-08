Als Saisongast Nummer 30.000 der Waldbühne Ahmsen wurde Laura Abeln (Mitte) aus Sögel von Sarah Cordes und Manfred Klinke geehrt. Foto: Waldbühne Ahmsen

Lähden. Wer am vergangenen Wochenende in Lähden-Ahmsen „Anatevka“ angesehen hat, ist dort auf viele andere Menschen getroffen. Am Sonntag gab es einmal mehr ein ausverkauftes Haus; bereits am Freitag dagegen konnte auf der Waldbühne der 30.000. Gast der Saison geehrt werden.