Lähden. Das Kunstforum Ahmsen hat auf der Freilichtgalerie „Brink“ in der Ortsmitte des Lähdener Ortsteiles Ahmsen die überlebensgroße Holzskulptur des „Jedermann“ aufgestellt.

Necessitatibus amet ex iure impedit esse quo rem. Corporis esse quia provident hic. Amet nemo voluptatem et possimus maxime ut ut dolorem. Dolore dolorem sit ut magnam sunt et eos.

Ad eos voluptatem est a qui nostrum ut fugiat. Iusto corrupti molestias qui accusantium aliquam sit praesentium. Non voluptatem expedita enim eos temporibus veritatis.