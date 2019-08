30 Betriebe öffnen am Sonntag ihre Türen CC-Editor öffnen

Einen ereignisreichen Tag, an dem es viel zu sehen geben wird, versprechen Frank Book (links) und Jürgen Miels. Foto: Martin Reinholz

Lähden. Am 25. August findet in Lähden ein Tag der offenen Betriebe statt. Zahlreiche Lähdener Unternehmen öffnen in der Zeit von 11 bis 18 Uhr ihre Pforten und gewähren einen Einblick hinter den Kulissen.