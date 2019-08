Herzlake. Seit 100 Jahren gibt es die katholische Frauengemeinschaft Deutschland (kfd) in Herzlake.

Aus diesem Anlass findet am 18. August eine Feier statt. Es findet ein Festhochamt unter Mitwirkung des Treff `95 statt, bevor zum Empfang in der Gaststätte Moormann mit kleinem Rahmenprogramm eingeladen wird.

Die Anfänge der heutigen kfd reichen zurück bis in das vorige Jahrhundert. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts vollzog sich ein tiefgreifender Wandel im Rollenverständnis der Frau in Gesellschaft und Familie. 1915 schlossen sich pfarrliche Müttervereine erstmals auch auf Diözesanebene zusammen.

In Herzlake stellte der damalige Pfarrer, Dechant Voorwold, 1919 einen Aufnahmeantrag an den Bischof in Osnabrück, Dr. Wilhelm Berning, einen Mütterverein zu gründen. Am 15. August 1919 wurde der Verein mit 150 Mitglieder eingetragen.

Nach Wirren des Ersten Weltkrieges

Nach den Wirren des Ersten Weltkrieges suchten die Frauen auch Trost und Hoffnung im Gebet und in der Kirche, da sie mit Problemen des Alltags alleine standen. In der gegenseitigen Unterstützung wurde die kfd ein Ort des Austausches und der Gemeinschaft. Die Jungfrauen- und Müttervereine bildeten damals wichtige Zentren in den Gemeinden. Als die Nationalsozialisten die Frauenverbände 1939 auflösten, ging die Arbeit der Frauengruppen auf Ortsebene dennoch weiter. Hier fanden Frauen eine Heimat und konnten Kirche leben.

Seit 1968 heißt der damalige Mütterverein Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands. Prägend war in all den Jahren die Erfahrung, dass die Gemeinschaft ihre Mitglieder trägt und man gemeinsam vieles erreichen kann. Die Herzlaker Frauengemeinschaft gestaltet durch Aktionen aktiv das Leben der Gemeinde mit und ist eine feste Größe, die aus dem Gemeindeleben nicht wegzudenken ist.

In den 1970er- und 1980er Jahren war fast jede Frau in der kfd. Zum 75. Jubiläum wurden in Herzlake 500 Mitglieder gezählt, heute sind es 323 eingetragene Mitglieder.

In diesem Jahr wurde ein neues Leitungsteam gewählt: Ansprechpartnerin ist Doris Schmitz, Vertreterin Renate Bergmann, Kassenwartin Maria Stuckenberg, Beisitzerinnen sind Rita Stottmann, Gisela Grüß, Marlene Niehaus und Karin Bockwinkel. Seit 2012 ist Anne Hüer als geistliche Begleiterin beim Team. 30 Bezirksfrauen unterstützen die ehrenamtlichen Tätigkeiten des Leitungsteams in der kfd-Herzlake.