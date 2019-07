Am offenen Singen in der alten Verladehalle des Torfwerks Hahnenmoor wirkten etwa 200 Sangesfreudige mit. Foto: Martin Reinholz

Herzlake. Etwa 200 Sänger haben am Offenen Singen in der alten Verladehalle des Torfwerks Hahnenmoor teilgenommen. An der fünften Auflage dieser Veranstaltung des Heimatvereins Dohren/Herzlake und des Vereins Torfwerk Hahnenmoor wirkten Sangesfreunde aus allen Altersschichten mit.