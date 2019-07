Lähden. Ein tolles Erlebnis für die Kinder und Jugendlichen ist das Kreiszeltlager der emsländischen Jugendfeuerwehr gewesen. Es stand unter dem Motto „edle Ritter – künftige Retter“ und fand in Holte-Lastrup in der Gemeinde Lähden statt.

Es nahmen rund 200 Jungen und 50 Mädchen im Alter von 10 bis 18 Jahren sowie 100 Betreuer aus 22 emsländischen Jugendfeuerwehren teil. Mitten auf einem rund zwei Hektar großen Acker wurde eine kleine Stadt mit 68 Gruppenzelten, einem großen Festzelt zur Verpflegung und eine große Musik beschallte Toiletten- und Duschcontaineranlage aufgebaut.



Im Rahmen der Abschlussveranstaltung konnte laut einer Pressemitteilung Kreisjugendfeuerwehrwart Klaus Smit beeindruckende Zahlen präsentieren: Insgesamt wurden 6.075 Essen bei 19 Essensausgaben verteilt. Dazu gehörten 5.600 Brötchen, 2.500 Scheiben Brot, hunderte Liter Eistee, Wasser, Kakao und Milch sowie kiloweise Wurst, Käse, Wannen voller Kartoffeln, Nudeln, Gemüse, Fleisch und Salate. Besonders gut sei der Frühstücksbrunch mit einem 15 Kilogramm großen Mettigel, Rührei, sieben Kilogramm Schokolade für den Schoko-Brunnen und ganz viel Obst angekommen. Auch Eis, Chips und kartonweise Süßigkeiten erfreuten sich in dem von den Jugendlichen selbst betriebenen Kiosk großer Nachfrage.

Smit wies in seiner Abschlussrede auf ein umfangreiches Rahmenprogramm hin. So wurden nicht nur spannende und kreative Ritterspiele durchlebt, sondern auch eine kurze und knackige Nachtwanderung absolviert. Auch die über 22 Workshops fanden beim Feuerwehrnachwuchs großes Interesse. So konnten landwirtschaftlich Maschinen und Geräte bestaunt und gefahren, Pferde geritten sowie Holzschwerte oder Trinkhörner selbst gebastelt werden. Angeln sowie Bogen- oder Laserschießen standen ebenfalls zur Auswahl.





Richtig Gas gaben die Nachwuchsfeuerwehrkräfte auf der Kartbahn in Meppen und im Freizeitpark Slagharen. Auch die Miniplaybackshow mit anschließender Schwarzlicht-Disco war dank großartiger Showeinlagen mit selbst gebastelten Kostümen und Bühnenbildern sowie einstudierten Tänzen mit einem sehr guten DJ ein weiteres Highlight im Zeltlager.

Trotz des umfangreichen Programms bot die Woche viele Gelegenheiten, alte Bekanntschaften am Lagerfeuer aufzufrischen und neue Freundschaften zu schließen. Smit bezeichnete das Zeltlager als "großen Erfolg". Das Team der Helfer habe wie ein Uhrwerk funktioniert, in dem alle Räder fachgenau ineinander griffen. Daher sprach er allen Helfern, die sich neben ihrer Funktion als Jugendgruppenleiter noch zusätzlich im Elektriker-, Küchen- oder Sanitätsteam sowie im Leitungsteam engagierten, seinen großen Dank aus.

Den Dankesworten schlossen sich auch der Landtagsabgeordnete Bernd-Carsten Hiebing, der Leiter des Landkreisfachbereiches Sicherheit und Ordnung Christoph Lühn und Regierungsbrandmeister Matthias Röttger an. Die Vorsitzenden der Kreisfeuerwehrverbände Lingen, Meppen und Aschendorf-Hümmling spendierten den zukünftigen Rettern kurzerhand ein Eis. Anschließend nahm Smit die mit Spannung erwartete Siegerehrung vor. Beim Beachvolleyballtunier belegte die Jugendfeuerwehr Papenburg Platz eins vor Twist und Bramsche.

Bei den Lagerspielen gab es folgende Platzierungen: Der 1. Platz ging an Twist. Das team erhielt den Bernhard-Schomaker-Gedächtnispokal. Der Paul-van-Lengerich Wanderpokal ging an die Jugendfeuerwehr Baccum als zweitbeste Mannschaft. Die weiteren Platzierungen: 3. Gersten/Holte, 4. Spelle, 5. Meppen, 6. Holthausen, 7. Altenlingen, 8. Handrup, 9. Beesten, 10. Lengerich, 11. Aschendorf, 12. Bramsche, 13. Haren, 14. Brögbern, 15. Emsbüren, 15. Rütenbrock, 17. Papenburg, 18. Schöninghsdorf, 19. Messingen, 20. Osterbrock und 21. Groß Hesepe.





Zum Abschluss der Veranstaltung wurde in einem kleinen Show-Act ein streng gehütetes Geheimnis gelüftet. So findet das Zeltlager der emsländischen Jugendfeuerwehren 2020 in Gersten statt. Zum Abschluss waren sich viele Teilnehmer einig: „Wir nehmen im nächsten Jahr auf jeden Fall am Zeltlager in Gesten teil, müssen aber erst einmal ausschlafen."