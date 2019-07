Lähden. Zum zehnten Mal werden zahlreiche Wanderer vom 14. bis 18. August 2019 gemeinsam auf dem Hümmlinger Pilgerweg unterwegs sein. In diesem Jahr dient erstmalig das neue Jugendkloster in Lähden-Ahmsen als Herberge für die gesamte Pilgerwanderung.

„In unserem bewährten ehrenamtlichen Vorbereitungsteam planen wir wieder ein buntes Rahmenprogramm begleitend zum Pilgern", sagt Christian Thien, Leiter des Jugendklosters in Ahmsen und 2. Vorsitzender des Vereins Hümmlinger Pilgerweg. "Es wird verschiedene Entspannungs- und Besichtigungsangebote und musikalische Highlights geben, unter anderem auch einen Besuch auf der Waldbühne Ahmsen." Den Abschluss des Pilgerprogramms bildet der Gottesdienst zur Mariä-Himmelfahrt am Sonntag, 18. August, auf Schloss Clemenswerth in Sögel.



„Ich hoffe, dass sich wieder viele Pilger mit uns auf den Weg machen, um den Hümmlinger Pilgerweg zu bestreiten und zu genießen. In diesem Jahr wird vieles verändert und anders sein, im Vergleich zu den anderen Jahren, wir wollen einiges ausprobieren und experimentieren“, so Thien.

Andere Richtung

„In diesem Jahr verändern wir unter anderem die traditionelle Pilgerrichtung. So starten wir von Börger nach Esterwegen über Lorup, Werlte, Spahnharrenstätte und Werpeloh, um in vier Tagen wieder in Sögel anzukommen“, freut sich Gerd Schwalbe vom Verein Hümmlinger Pilgerweg auf das Ereignis. Ein Bus wird die Pilger am Abend jeweils wieder nach Ahmsen zurückbringen, damit sie dort an einem freiwilligen Abendprogramm teilnehmen können.

„Gerade beim Abendprogramm warten in diesem Jahr einige besondere Überraschungen für die Gäste und Teilnehmenden auf“, sagt Andrea Schmees, Mitglied des Vorbereitungsteams und Vorstandsmitglied des Pilgervereins aus Lathen. Am nächsten Morgen bringt der Bus die Pilger wieder an den jeweiligen Ort zurück.

Gruppengefühl

Ursprung der gemeinsamen Pilgeraktion, die vor neun Jahren mit rund 20 Teilnehmern startete, war der Wunsch, die Mariä-Himmelfahrt-Wallfahrt wieder aufleben zu lassen. Ein Pilgerrekord von rund 70 Dauerpilgern in den vergangenen Jahren gab den Veranstaltern Recht. „Wir sind immer eine große, bunt gemischte Gruppe. Es entwickelt sich immer ein tolles Gruppengefühl. Ich habe den Eindruck, viele Teilnehmer profitieren persönlich von der Pilgertour und kommen gestärkt zurück“, sagt Frank Rickermann aus Lingen, ebenfalls im Vorbereitungsteam. „In diesem Jahr wollen wir im Dekanat und darüber hinaus besonders Jugendliche und junge Erwachsene ansprechen und als Teilnehmende gewinnen. Es bleibt aber natürlich eine generationsübergreifende Pilgertour.“

Das Übernachtungsangebot reiche von einfachen Doppelzimmern für Jugendliche und Studenten für besonders günstige und bezuschusste 70 Euro bis hin zum Einzelzimmer mit Nasszelle für Erwachsene für 220 Euro für alle fünf Tage. Ein normales Doppelzimmer mit Bad ist für 190 Euro pro Person zu buchen. „In diesen Kosten sind Vollverpflegung, Unterbringung, Begleitung und der Transfer enthalten“, betont Thien.

Auf das Wesentliche konzentrieren

„Die Gruppe besteht immer aus Wanderern im Alter zwischen 17 und 70 plus“, so Thien. Am Ende sei es einfach ein gutes Gefühl, mit mehreren Generationen über 90 Kilometer durch die Natur zu gehen und sich auf das Wesentliche zu reduzieren und zu konzentrieren. „Gerade durch die unterschiedlichen Erfahrungsschätze lebt die Gemeinschaft erst“, hebt Pilgerbegleiter Gerd Schwalbe diesen Aspekt besonders hervor.

„Wichtig ist außerdem, dass wir nicht ständig in einer riesigen Gruppe auf dem Weg pilgern, sondern in kleinen Gemeinschaften und mit eigenem Tempo die Weg gehen werden“, so Thien. Wer sich als Neuling die lange Strecke nicht zutraue, könne die Route auch abkürzen. Auch der Einzelrücktransport im Notfall sei durch das Team des Marstall Clemenswerth und Jugendkloster Ahmsen gewährleistet, sodass sich niemand überfordern müsse.

Pilgerlustige ab 17 Jahren haben bis zum 1. August Zeit, sich anzumelden. Anmeldung und nähere Informationen unter www.marstall-clemenswerth.de, info@jugendkloster-ahmsen.de oder unter Telefon 05964/93990.