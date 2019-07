Beim Verladen der Schulmöbel: (v. l.) Reinhard Deters (Hausmeister Grundschule Herzlake), Rolf Determann (Helping Hands), Marianne Schrandt (Bauhof Gemeinde Herzlake) und Detlef Schwegmann (Helping Hands). Foto: Samtgemeinde Herzlake

Herzlake. Neulich noch in Herzlaker Klassenzimmern, demnächst in moldawischen Schulräumen: Ausrangierte Tische und Stühle der St.-Nikolaus-Grundschule werden in das osteuropäische Land gebracht.