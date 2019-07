Herzlake. Mit einem Auftritt des Meppener „a.r.t. Trio“ startete am Samstag ein neues Konzertformat im Torfwerk Hahnenmoor in Herzlake. Mit „Musik und Natur im Moor“ hat der kleine doch recht rege Herzlaker Verein „Torfwerk Hahnenmoor e.V.“ seinen ohnehin nicht dünnen Veranstaltungskalender erfolgreich um eine weitere Reihe erweitert.

Dabei beginnt ein Konzert im Torfwerk selbstredend natürlich zunächst mit der Einnahme zünftigen Buchweizenpfannkuchens und einer kurzen, wie informativen Führung durch Werk und Moor, bevor die Musik übernehmen kann.











In der frisch restaurierten und nach Westen hin offenen Torfhalle des Werks sammelten sich alsbald weit über 100 Gäste, um sich mit „Nordic Jazz“ den sonnigen Sommerabend versüßen zu lassen. Wobei: „Nordic Jazz“, so Andreas Hoveling, der Schlagzeuger des Ensembles, „da wissen wir selbst nicht genau, was das ist“.









Der Name dokumentiere aber die tiefe Verehrung des Trios für den 2008 verstorbenen schwedischen Jazz-Pianisten Esbjörn Svensson, dessen Kompositionen an diesem Abend einen breiten Teil des Programms einnehmen durften.









Im Unterschied zu Svenssons Trio (e.s.t) ist das a.r.t. Trio besetzt mit Rainer Rohe am Klavier (besser an einem Flügel aus dem Meppener Klavierhaus Dausin), mit Andreas Hoveling, Schlagzeug und (das ist das Besondere) Tessie Stade am mit viel Elektronik versehenen E-Cello.

Viel Melodie und warme Harmonien zeichnen die fantasievoll und stets interessant gestalteten Arrangements der Meppener aus. Musik, die man sich in so einem besonderen Ambiente sehr gern anhört. Sie gleitet ins Ohr. Vom Cello aus kommen immer wieder würzend experimentelle Klänge hinzu mal deftig verzerrt, mal sphärisch holt Tessie Stade einiges Unerwartetes aus ihrem Instrument. Das gipfelt in einem Solostück, das sie mit Hilfe einer Loop-Station sukzessive zunächst rhythmisch aufbaut und in der Folge mit mehreren Melodieschichten überlagerte. Ein tolles Stück, das am Ende jäh abreißt.









Neben Stücken des Esbjörn Svensson Trios hörte man hier auch so manche anderen mitunter sehr bekannten Werke, in geistreich gestalteten Interpretationen. Aber auch manche eigenen Kompositionen kamen exzellent zu Gehör. Da hörte man Dave Brubeck, Sting oder gar Astor Piazzolla. Rainer Rohe, mit gekonnter Hand, ließ hier durchaus mit Lust so manches Zitat in seinem Spiel durchklingen (Richard Strauß ließ grüßen). Ohne Zugaben durfte das nicht zu Ende gehen.









Ein gelungener Abend war dies und ein Maßstäbe setzender Auftakt für eine Konzertreihe, die wohl erst im nächsten Jahr eine Fortsetzung finden soll.

Am Torfwerk geht es weiter mit einem „Offenen Singen“ am 21.7. und einem Kinoabend mit „Zum verwechseln ähnlich“ am 2. August. Nähere Informationen finden sich im Internet unter http://torfwerk-hahnenmoor.de/