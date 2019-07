Blaupause für die Kita "Hase-Kids": Mitglieder des Herzlaker Gemeinderats besichtigten die Räume der neuen Kindertagesstätte „Ankerplatz“ in Haren. Foto: Gemeinde Herzlake

Herzlake. Die Bauarbeiten am der neuen Kindertagesstätte „Ankerplatz“ in Haren sind noch in vollem Gange. Errichtet und ab August betrieben wird sie vom Meppener Vitus-Werk. Auch in Herzlake wird Vitus ab dem Sommer 2020 eine eigene Einrichtung mit drei Krippengruppen und zwei Regelgruppen eröffnen.