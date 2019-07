herzlake. Niklas Pott aus Westrum und Matthias Botterschulte aus Emsbüren gehören zu den besten Nachwuchs-Landwirten in der Bundesrepublik.

Die beiden 21-Jährigen haben sich einer Pressemitteilung zufolge im Team für den Bundesentscheid des Berufswettbewerbes der deutschen Landjugend 2019 qualifiziert, der am Ammersee (Bayern) ausgetragen wurde. In der ganzen Republik hatten sich bei den deutschen Meisterschaften der Agrarwirtschaft mehr als 10000 junge Menschen miteinander gemessen.



Im Finale mussten die beiden jungen Männer, die die Fachschule für Agrarwirtschaft in Lingen besuchen, ihre Kenntnisse in Berufstheorie und -praxis beweisen. Auch ihr Allgemeinwissen - von Mindestrechten im Arbeitsvertrag bis zu EU-Institutionen - und ihre Präsentationsfähigkeit wurden im Finale des 34. Berufswettbewerbs bewertet.

Ging es in der Berufstheorie noch um die Bedeutung einzelner Vitamine für die Tierernährung, war auf den landwirtschaftlichen Betrieben in Landsberg und Achselschwang der analytische Blick des Teams gefragt. Die beiden nahmen den Tierkomfort im Kälberstall unter die Lupe und entwickelten ein Fütterungskonzept für die ersten zwölf Lebenswochen der Kälber. Und dann zeigte sich, wie gut sie ihr Fachwissen weitergeben können. Der Auszubildende, mit dem das Niedersächsische Team den Grasschnitt vorbereitete, habe ohne Zweifel davon profitiert, heißt es.

Das Duo hielt den kritischen Blicken der Prüfer stand und vereinte am Ende 72,60 Punkte auf sich. Damit schaffte das Team aus Niedersachsen es in die Top 4 der Nachwuchs-Kräfte ihres Fachs in der Leistungsklasse II (Junglandwirte in Fortbildung). Matthias Botterschulte und Niklas Pott haben es "keine Minute bereut, beim Berufswettbewerb angetreten zu sein". In den fast vier Monaten seit Beginn haben beide viele Erfahrungen gesammelt, die sie persönlich voranbringen, sagt das Team rückblickend.

Als zwei der Besten aus ihrem Bundesland angetreten, ging es den beiden Junglandwirten nicht nur darum, sich zu beweisen, sondern auch um den Blick über den Tellerrand. Der habe ihnen neues Wissen und Selbstbewusstsein gebracht, außerdem ein Netzwerk, mit dem sich berufliche Herausforderungen - digital wie analog - besser meistern lassen.

Für die Landwirtschaft haben sie sich entschieden, weil sie schon als Kind viel Zeit auf dem Acker und im Stall verbracht haben und die Vielseitigkeit des Berufs schätzen. In der Zukunft haben beide das Ziel, den eigenen Familienbetrieb erfolgreich und im Einklang mit der Natur und Umwelt zu führen und somit in die Fußstapfen ihrer Väter zu treten.

Eine Vorstellung, der sie mit dem erfolgreichen Abschneiden beim 34. Berufswettbewerb der deutschen Landjugend ein gutes Stück näher gekommen sind.

Denn unter dem Wettbewerbsmotto „Grüne Berufe #landgemacht: Qualität. Vertrauen. Zukunft.“ Haben beide bewiesen, dass sie Verantwortung übernehmen können und auch wollen. Das gilt für Matthias Botterschulte und Niklas Pott wie für jeden der Teilnehmer am Bundesentscheid, bei dem die Nachwuchsstars der Grünen Berufe am Start waren.