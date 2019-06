Lähden. Die Kinder, Eltern und Lehrer der Grundschule Lähden haben die Lehrerinnen Regine Freese (vormals Osterloh) und Hermine Mödden in den Ruhestand verabschiedet. Dafür wurde eine Feier auf dem Schulhof organisiert. Als Überraschung gab der Kinderliedermacher Klaus Foitzik aus Billerbeck eine einstündige Kostprobe seines Könnens.

