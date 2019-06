Herzlake. Etwa 400 Gäste aus dem gesamten Bundesgebiet sind der Einladung des Schützenvereins Westrum zum Ehemaligentreffen aus Anlass des 100-jährigen Bestehen gefolgt.

Ob Düsseldorf, Frankfurt, Berlin, München, Sylt oder der Schwarzwald – für viele ehemalige Westrumer war kein Weg zu weit. Auftakt des Jubelschützenfestes des Schützenvereins Westrum, zu dem die Ortschaften Aselage, Hölze, Einhaus und Westrum in der Gemeinde Herzlake gehören, war eine Schützenmesse in der St. Antonius Kapelle.

Pfarrer Ansgar Lammen würdigte das Jubiläum als „schon etwas ganz Besonderes“. Boten vor Jahrhunderten Schützenvereine der Bevölkerung Schutz vor feindlichen Angriffen, helfen sie heute Bräuche und Traditionen zu bewahren, meinte Lammen. Dazu zählte der Geistliche den Schutz christlicher Werte wie der Familie als Keimzelle der Gesellschaft, die Bewahrung und Weitergabe des christlichen Glaubens, die Förderung des Ehrenamtes und die „Vertiefung der Gemeinschaft und des Zusammenhalts innerhalb des Dorfes." Dabei gelte es ältere und kranke Mitbürger in der Gesellschaft zu integrieren.









Bei der Kranzniederlegung zu Ehren der Gefallenen beider Weltkriege, der Opfer von Terror und Gewalt sowie der verstorbenen Schützenbrüder, sagte Kommandeur Günter Balmann, es sei in Anbetracht der aktuellen Spannungen im Iran nicht „selbstverständlich Feste im Frieden feiern zu können“. Die Vereinsmitglieder und Gäste rief er dazu auf, „alles dafür zu tun, dass sich solche Tragödien wie die Weltkriege nicht wiederholen“.





Beim Ehemaligentreffen im Festzelt an der alten Schule trafen sich Ortsansässige und „Buten-Westrumer“. Agnes Schmider (geborene Tieke) reiste aus Bad Rippoldsau im Landkreis Freudenstadt in Baden-Württemberg, Schwarzwald an, um ihre Schwestern Annemarie, Margraretha, Hanni und Marlies wieder zu sehen. 1973 verließ die heute 66-jährige ihren Heimatort und ging zunächst nach Osnabrück und „landete schließlich im Schwarzwald“, berichtete Schmider (im Bild vorne rechts).





Werner Duisen (vorne rechts) lebt seit fünf Jahren „wegen der Gesundheit“, wie er sagte, mit seiner Frau Martina (links) auf der Nordseeinsel Sylt.









Almut Koslowski, die jedes Jahr zum Familientreffen mit ihren Geschwistern und deren Kindern nach Westrum kommt, reiste aus Düsseldorf an.

Mit seiner Frau und zwei Kindern kam Michael Reinke aus München nach Westrum. Der beim ADAC in München arbeitende IT-Experte lebt seit 1992 nicht mehr im Emsland. „Jedes Jahr zu Weihnachten und zum Schützenfest bin ich hier“, erzählte er „Bis auf ein Jahr, als ich zu einer Hochzeit musste, war ich seit 1992 jedes Jahr auf dem Westrumer Schützenfest“, sagte der 53-jährige Reinke. Neben dem Wiedersehen mit seiner Mutter Hermine und seinem Vater Karl Reinke und den Geschwistern, sei es „immer wieder die Sehnsucht zur Dorfgemeinschaft“, die ihn motiviere, jedes Jahr ins Emsland zu fahren. Und natürlich darf zum Schützenfest nicht die Uniform fehlen, die immer in Reinkes altem Zuhause parat hängt.

Bei den Gesprächen mit den „Buten-Westrumern“ wurde deutlich, dass nicht nur der Besuch der Familie die Motivation ist, sondern auch der Wunsch ehemalige Freunde, Nachbarn und Bekannte wieder zu treffen, also in die alte Dorfgemeinschaft wieder einzutauchen. Im Festzelt sorgte der Musikverein Lähden für den musikalischen Rahmen, ein Dudelsackspieler gab als Überraschungsgast eine Einlage. Aloys Kötter berichtete den Gästen über Ereignisse und Entwicklungen in ihrem Heimatort. Ferner wurden bei Bildern der Fotogalerie zahlreiche Geschichten aus früheren Jahren ausgetauscht.