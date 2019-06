Ehrungen bei der Kolpingfamilie in Holte: Wolfgang Wegener (von links), Josef Jansen, Hermann Kohne, Franz Jansen, Alfons Winkler, Torsten Gödje, Wilfried Rolfes, Franz Thomes, Rudolf Pytlik, Manfred Bekel, Pater Prasad, Lukas Hegger, Günther Böseler und Martin Rohe. Foto: Martin Reinholz

Lähden. Die Kolpingfamilie Holte in der Gemeinde Lähden hat zahlreiche Mitglieder für insgesamt 455 Jahre Treue zur Kolpingfamilie geehrt. Bei den anstehenden Neuwahlen wurde der Vorsitzende der Holter Kolpingfamilie, Wolfgang Wegener, für weitere drei Jahre in seinem Amt bestätigt. Pater Prasad wurde als neuer Präses in den Kreis der Holter Kolpinger aufgenommen.