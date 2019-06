Lähden. Der Angelsportverein Mittelradde-Mitte in Lähden hat sein 50-jähriges Jubiläum gefeiert.

Gratulanten würdigten im Rahmen einer Feierstunde im Lähdener Naturkundehaus die erfolgreiche Jugendarbeit im Bereich der Naturkundeausbildung. Vereinsvorsitzender Willi Rohe gab einen kurzweiligen Rückblick auf die Vereinsgeschichte.

„Der Verein funktioniert nach wie vor“, stellte Lähdens Bürgermeister Franz Strüwing fest. Strüwing bescheinigte dem Verein, dass er es „hervorragend schaffe“, der Jugend „den Weg in die Natur zu ebnen“. In Zeiten von Handy und Computer sei das eine „willkommene Abwechslung“, so Strüwing. Der Bürgermeister lobte das Mitwirken beim Naturkundehaus in Lähden als Lernstandort und die Teilnahme des Vereins an zahlreichen Aktionen in der Gemeinde.

Neben der Jugendarbeit hob der Bürgermeister der Samtgemeinde Herzlake, Ludwig Pleus, besonders die Arbeit für den Naturschutz durch die Angler hervor. Neben der Pflege von Flora und Fauna stehe dabei der Gewässerschutz im Fokus des Angelvereins. Der Angelsport biete einen „Ausgleich in hektischer Zeit“, meinte der Samtgemeindebürgermeister. „Wasser ist das höchste Gut“, stellte Kreistagsmitglied Bernhard van der Ahe fest und würdigte das Engagement der Angler für dieses Anliegen.

Die Aufgabe der Angelsportvereine sah der Präsident des Landesfischereiverbandes Weser-Ems, Heinz Gräßner, „nicht nur in der Angelei“. Die Pflege und Hege der Gewässer gehöre zu den vordringlichsten Aufgaben der etwa 50 im Landesfischereiverband organisierten Mitgliedsvereine, sagte Gräßner. Der Verband bemühe sich sehr um die Ausbildung der Petrijünger. Die Arbeit finde aber in den jeweiligen Vereinen statt, lobte der Präsident das Engagement der Vorstände vor Ort.

Gräßner ehrte Franz Strüwing, Paul Bowe und Willi Rohe. Franz Strüwing, bei ihm handelt es sich nicht um den Lähdener Bürgermeister, sondern um dessen Onkel, erhielt für seine 50-jährige Mitgliedschaft im Verein die Goldene Verbandsnadel. Strüwing war seit der Vereinsgründung im Jahr 1969 bis 1987 Schriftführer des Vereins. Von 1987 bis zum Jahr 2000 war er stellvertretender Vorsitzender. Bis heute organisiert Strüwing die Angelscheinausgabe für den Verein. Paul Bowe und Willi Rohe erhielten die Ehrennadel und Urkunden des Verbandes für ihre langjährige Vorstandsarbeit und besondere Verdienst im Verein.

Am Abend wurde das Jubiläum im Rahmen eines Jubiläumsballs gebührend gefeiert, wobei sicherlich zahlreiche Geschichten aus den 50 Vereinsjahren zur Geltung kamen.