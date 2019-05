Lähden. „Aufgabe erfüllt“, stellte am Sonntagnachmittag der Vorsitzende der Lähdener Landjugendgruppe, Gerrit Schermann, zufrieden fest. In nur 72 Stunden haben bis zu 60 Helfer von Landjugend und Jungkolping sowie weitere freiwillige Helfer im Rahmen der 72 Stunden Aktion auf dem Spielplatz des Lähdener St. Marien Kindergartens zwei alte Holzhütten abgerissen und ein neues Spielgerätehaus in Holzbauweise errichtet.

Ferner erstellten die Jugendlichen eine Freiluft-Spielküche und erneuerten die Pflasterung. Bei der Bekanntgabe der Aufgabe sprach der „Pate“ der Jugendlichen, Lähdens Bürgermeister Franz Strüwing, von einer „anspruchsvollen Aufgabe“, sodass gleich am Donnerstagabend mit dem Abriss der alten Gebäude begonnen wurde. Anschließend nahmen die Jugendlichen das vorhandene Pflaster auf, füllten den Untergrund mit Sand auf und brachten ein neues Pflaster ein.

Arbeiten bis in die Nacht

„Die Arbeiten gingen bis 22:30 Uhr“, berichtete Gerrit Schermann. Während ein Teil der Helfer mit dem Abriss der alten Hütten beschäftigt war, organisierten andere Jugendliche Maschinen, Traktoren, Radlader und weiteres Werkzeug. Am Samstag konnten die Heranwachsende bereits das neue Spielgerätehaus aufstellen. Letzte Restarbeiten erledigte sie Sonntagvormittag, so dass sie am Nachmittag Vollzug der Arbeiten vermelden konnten. Am Sonntag gab es zusätzlich eine 72-minütige Pause, während der alle Jugendlichen aufgerufen waren, sich an der Landrats- und Europawahl zu beteiligen.

Am Montagmorgen staunten die Kindergartenkinder nicht schlecht. In „ihrem Spielgarten“ stand ein nagelneues Spielgerätehaus. „Der Himmel hat uns die Jugendlichen geschickt“, sagte die Leiterin des Kindergartens, Jutta Fischer. Mit einem „Super Engagement, voller Elan und großer Motivation“ seien die Helfer bei der Arbeit gewesen, so die Leiterin weiter und fügte hinzu: „Die Mädchen sind über sich hinausgewachsen und scheuten keine schwere Arbeit, wie das Pflastern“. „Einfach atemberaubend“, resümierte Fischer.

Am Freitag sei im Kindergarten kein Regelbetrieb möglich gewesen, da die Kinder unentwegt am Fenster standen und den „Heimwerkern“ auf dem Spielplatz zuschauen wollten. „Die Kindergartenkinder und das Leitungsteam sind den Jugendlichen unendlich dankbar für diese Super-Aktion“, bedankte sich Fischer.

Neue Blühwiese

Auch die Lähdener Firmlinge setzten „ihre“ 72 Stunden Aktion um. Vor der Lähdener Pfarrkirche gestalteten sie ein zwei mal vier Meter großes Mosaik mit dem Logo der Pfarreiengemeinschaft Miteinander. Innerhalb der Gemeinde Lähden gab es weitere 72 Stunden Aktionen in Ahmsen, Herßum, Holte Lastrup und Vinnen. In Ahmsen wurden am Jugendkloster die bisherigen Tennisplätze zurückgebaut und ein neues Beachvolleyballfeld geschaffen. Ferner pflasterten Jugendliche neue Wege und legten eine Blühwiese an.

Neues Garagendach

In Holte-Lastrup errichteten die Mitglieder der Dorfjugend mehrere Sitzgelegenheiten für Radfahrer an den Ortsausfahrten. Verschiedene Maßnahmen rund um den Dorfteich Teepohl führten die KLJB`ler in Herßum aus. In der Ortschaft Vinnen wurden die Sitzbänke rund um die Kirche mit einem neuen Anstrich versehen. Ferner wurde eine Verkehrsinsel neugestaltet, eine Rundbank mit einer entsprechenden Pflasterung auf dem Friedhof errichtet und das Dach der Gemeindegarage erneuert.

30 fleißige Helfer

Erstmalig hat sich in diesem Jahr die KLJB Ahmsen an der bundesweiten 72 Stunden Aktion des BDKJ beteiligt. Die Aufgabe für die Jugendlichen in Ahmsen bestand darin, den vorhandenen Tennisplatz zurückzubauen und auf dem Gelände einen neuen Beachvolleyballplatz anzulegen. Der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode besuchte die Ahmsener Landjugendgruppe am Jugendkloster. Weitere Maßnahmen am Jugendkloster waren die Schaffung eines Sandkastens, die Pflasterung kleinerer Wege und die Einsaat einer Blühwiese. Etwa 30 Mitglieder der Landjugend und weitere Helfer aus Ahmsen beteiligten sich an der Aktion.

Total begeistert

Bischof Franz-Josef Bode war zusammen mit dem BDKJ-Bundesvorsitzenden Thomas Andonie aus Düsseldorf und der Diözesanvorsitzenden des BDKJ im Dekanat Osnabrück, Pia Focke, unterwegs, um im Bereich des Hümmlings einige Landjugendgruppen bei der 72 Stunden Aktion zu besuchen. Maike Lübken von der Ahmsener Landjugend erläuterte den Gästen die Maßnahmen. Bischof Bode würdigte den Einsatz der Jugendlichen für die Gemeinschaft. „Total begeistert“, zeigte sich der BDKJ-Bundesvorsitzende Andonie. „Es ist schön zu sehen, was ihr hier reißt“, meinte Andonie, der nach eigenem Bekunden bislang nur Aktionen in städtischen Bereichen gesehen habe.

Bekenntnis zum ländlichen Raum

„Es ist unglaublich mit welchem Gemeinsinn und großen Engagement die Jugendlichen in den Dörfern unterwegs sind“, meinte der Bundesvorsitzende. Die Teilnehmer der 72 Stunden Aktion zeigten durch ihren Einsatz ein klares Bekenntnis für den lebens- und liebenswerten ländlichen Raum, meinte Andonie.

Michael Engbers vom Jugendkloster Ahmsen dankte den Jugendlichen für ihren Einsatz. Der neue Beachvolleyballplatz sei nicht nur für die Gäste des Jugendklosters, sondern solle auch von der Jugend in Ahmsen genutzt werden, sagte Engbers.