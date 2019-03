Herzlake. Eine Bestandsaufnahme der aktuellen Entwicklung in Kultur und Politik war die Jahreshauptversammlung des Heimatvereins Herzlake-Dohren.

Das Treffen im Saal Spieker in Dohren war mit einem Backschinkenessen kombiniert. Neben gut 80 Mitgliedern konnte der Vorsitzende Wilhelm Schmits den Bürgermeister der Gemeinde Dohren, Johannes Dieker und das langjährige Mitglied Josef Einhaus aus Bonn begrüßen. Zehn Neumitglieder waren erstmals zur Versammlung eingeladen.

Zur Unterhaltung gab es Auftritte der KFD-Damen aus Herzlake und Westrum. Aus ihrem aktuellen Programm trugen sie eine Szene mit einer Handyapp als Lügendetektor, eine Parodie nach der Melodie „Die Wanne ist voll“ und nicht zuletzt eine Modenschau mit Kreationen aus dem Hause „Discount“ vor, dass für anhaltenden Beifall sorgte.

Bürgermeister Dieker sprach über die politische Lage der Gemeinde Dohren. Er berichtete vom Grunderwerb für Baugebiete, Breitbandausbau und vom Funkturm auf dem Sportplatz. Ferner stehe die Sanierung der L 55 und die Sperrung der Hasebrücke in Herzlake für circa zwei Monate an. Die Erneuerung des Weges zum Dreiherrenstein wurde vorerst vom Rat abgelehnt, was der Heimatverein sehr bedauert. Die Gemeinde will aber mit dem Heimatverein an einer Lösung arbeiten.

Beim Tätigkeitsbericht konnte Maria Schmidt auf gut besuchte Veranstaltungen verweisen. Wilhelm Schmits stellte das Jahresprogramm vor. Angeboten werden eine Fahrradtour zu einem Kartoffelanbauer nach Wettrup, eine Halbtagsfahrt zum Erdölmuseum Twist, das Offene Singen und ein Konzert mit den Tinner Jägern in Zusammenarbeit mit dem Verein Torfwerk Hahnenmoor, ein Treffen mit den Nachbarvereinen Grafeld und Wettrup beim Dreiherrenstein, ein Preisdoppelkopfabend und ein Wurstebrotesssen im Heimathaus.

Kassenwartin Brigitte Schröder trug ihren 25. Kassenbericht vor. Eine Spende der Felsener Sternsinger wird für die Renovierung der Dachgaube des Heimathauses verwandt. Weiterhin ist der Bau einer Ausstellungsscheune für größere Gerätschaften auf dem Gelände des Torfwerks Hahnenmoor in Zusammenarbeit mit dem dortigen Verein geplant. Am Schluss wies Wilhelm Schmits noch auf die überarbeitete Homepage des Vereins hin.