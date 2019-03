Herzlake. Die Vorplanung eines neuen Baugebiets im Herzlaker Ortsteil Bookhof ist bei Anwohnern des Kampwegs auf Kritik gestoßen. Sie befürchten, zur Kasse gebeten zu werden, wenn eine Straßensanierung ansteht.

Es geht um das Areal „Südwestlich Kampweg“, eine unbebaute Fläche in Bookhof, die im Westen von der Straße Unterm Bookhof und im Norden und Osten vom namensgebenden Kampweg begrenzt wird. Die Gemeinde Herzlake will hier ein Baugebiet ausweisen, um dem in den vergangenen Jahren mehrfach geäußerten Wunsch nach weiteren Wohnbauflächen im Raum Bookhof/ Felsen/ Neuenlande nachzukommen.

Die Vorplanung der Kommune rief jedoch den Unmut der Anwohner des Kampwegs hervor, den sie in der Einwohnerfragestunde der jüngsten Gemeinderatssitzung äußerten. In erster Linie kritisieren sie, dass das neue Baugebiet vom Kampweg aus erschlossen werden soll.

"Das sehen wir nicht ein"

„Der Kampweg ist ein alter Wirtschaftsweg“, sagte Sebastian Lübken, einer der Anwohner, unserer Redaktion. „Auch Landwirte befahren ihn mit ihren Traktoren.“ Da der verhältnismäßig schmale Weg schon jetzt nicht in bestem Zustand ist, befürchten Lübken und seine Nachbarn, dass er nach Erschließung des neuen Wohngebiets – nebst Belastung durch Baufahrzeuge – endgültig sanierungsreif sein wird. Und dass sie sich an den Kosten für die Erneuerung beteiligen müssen.

„Das heißt für die Anlieger, dass sie anteilig nach Quadratmeterzahl ihrer Grundstücke zahlen müssen“, so Lübken. Den Anwohnern des Kampwegs drohten damit jeweils Beiträge in Höhe von 15.000 bis 20.000 Euro. „Das sehen wir nicht ein.“ Sie wollten sich dagegen wehren, diese Kosten tragen zu müssen – und das zusätzlich zu dem erwartbaren Baulärm und weiteren Beeinträchtigungen während der Bauphase.

Zweite Variante entworfen

Ihre Befürchtungen trugen die Anlieger bereits zwischen Weihnachten und Neujahr in Gesprächen mit Vertretern von Politik und Verwaltung vor. Diese entwarfen daraufhin eine zweite Variante der Erschließung: Statt nur einer Zufahrt ins Baugebiet vom Kampweg aus soll es jetzt eine weitere von der Straße Unterm Bookhof geben.

Auf Lübkens Nachhaken, ob und, wenn ja, in welcher Höhe sich die Anwohner tatsächlich an einer Sanierung des Kampwegs beteiligen müssten, erklärte Herzlakes Bürgermeister Hans Bösken (CDU) während der Ratssitzung: „Kostenaufstellungen für beide Varianten liegen noch nicht vor; es dauert noch zehn bis 14 Tage. Wir wissen aber selbst nicht, ob und wann die Straße ausgebaut wird.“

"Vernünftige Lösung finden"

Gegenüber unserer Redaktion erläuterte Bösken, man habe die Anregungen der Anwohner in der zweiten Variante teilweise berücksichtigt. „Wir wollen auch nicht, dass sie sich großartig beteiligen müssen, sondern wollen eine vernünftige Lösung finden.“

Bei den Anwohnern um Sebastian Lübken stößt jedoch auch die überarbeitete Variante nicht auf Zustimmung: „Wir wollen, dass der Kampweg ganz aus dem Bebauungsplan genommen wird“, sagte er. „Solange das nicht geschieht, ändert sich für uns nichts.“ Bösken versicherte, in der Planung sei das letzte Wort noch nicht gesprochen: „Wir werden in dieser Frage nochmal mit den Anwohnern zusammenkommen.“