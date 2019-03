Straßensanierung in Herzlake bringt Probleme mit sich

Herzlake. Wegen der Sanierung der Landesstraße 55 und der damit verbundenen Sperrung der Hasebrücke drohen ab dem Sommer 2019 gewaltige Verkehrsprobleme in Herzlake. Ein Kommentar.

Viele Dohrener und Herzlaker werden die Sanierung der L 55 mit einem lachenden und einem weinenden Auge betrachten. Einerseits ist da das Lachen vor Erleichterung, dass sich endlich etwas tut. Jahrelang war der schlechte Zustand der Fahrbahn bemängelt worden. Langfristig werden alle Verkehrsteilnehmer, besonders die motorisierten und Rad fahrenden, von der Erneuerung profitieren. Alles prima also, wären da nicht die Straßensperrungen während der Arbeiten, womit wir beim weinenden Auge sind.

Monatelang wird man in Dohren und Herzlake teils weite Umwege in Kauf nehmen müssen. Die meisten Fragen wirft jedoch die Brückensperrung auf, durch die Herzlake in zwei Hälften geteilt wird. Wo sollen Rettungsdienste bei Notfalleinsätzen herfahren? Wie kommen Schüler zur Schule auf der anderen Seite der Hase? Wo einkaufen, wenn der Weg zum Laden nicht frei ist? Durchweg Probleme, mit deren Lösung sich Baubehörde, Verwaltung und alle weiteren Beteiligten beschäftigen müssen. Es wird eine Herkulesaufgabe.