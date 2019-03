Herzlake. In Dohren und Herzlake rückt der Start der Sanierungsarbeiten an der Landesstraße 55 näher. Von Ende April bis Ende Oktober kommt es abschnittsweise zu Sperrungen – und damit zu teils gravierenden Verkehrsbeeinträchtigungen, besonders in Herzlake.

Schilder, die vor Straßenschäden warnen, finden sich im Zuge der Landesstraße 55 zuhauf. Der Zustand der Fahrbahn ist vielerorts erneuerungsbedürftig, und eine Sanierung wird unter anderem in Dohren und Herzlake seit Jahren angemahnt.

Jetzt soll es so weit sein: Das Land Niedersachsen will in den kommenden vier Jahren verstärkt Haushaltsmittel in die Sanierung der Landesstraßen investieren (wir berichteten). In diesem Zusammenhang plant der Geschäftsbereich Lingen der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr die Erneuerung von zwei Hauptachsen im Emsland: der L 48 von Dalum bis Heede und der L 55 von Dohren bis Werlte.





Dieses Jahr steht die Erneuerung der L 55 (inklusive Radweg) zwischen Dohren und Herzlake samt Sanierung der Herzlaker Hasebrücke an. Um die Beeinträchtigungen für die Bevölkerung und besonders die Anlieger so gering wie möglich zu halten, sollen die Arbeiten entlang der dreieinhalb Kilometer langen Strecke in neun Teilabschnitten erfolgen.

Denn die Abschnitte müssen jeweils komplett gesperrt werden; eine einspurige Verkehrsführung ist nicht möglich, sagt Klaus Haberland: „Das hat mit dem Arbeitsschutz zu tun.“ Wie der Leiter des Geschäftsbereichs Lingen der Straßenbaubehörde erläutert, ist für die Bauarbeiter mit ihren Geräten ein Sicherheitsabstand zum fließenden Verkehr vorgeschrieben. Um bloß halbseitig zu sperren, sei die Landesstraße aber nicht breit genug: „Das kriegen wir selbst bei Bundesstraßen kaum einmal hin“, so Haberland.





Aber an dem Vorhaben führe kein Weg vorbei: „Die L 55 ist reif, sie muss gemacht werden.“ Das voraussichtlich knapp drei Millionen Euro teure Vorhaben hat somit den Nebeneffekt, dass mit Beginn des zweiten Bauabschnitts ab Anfang Juli die Hasebrücke in Herzlake für voraussichtlich vier Monate unpassierbar sein wird.

Sobald das Bauunternehmen feststeht, soll es laut Ankündigung von Haberland eine Anliegerversammlung geben, auf der die Einzelheiten der Bauarbeiten mit den Hauptbetroffenen besprochen werden. Dabei soll es besonders um die Situationen der Geschäfte und Betriebe entlang der Ortsdurchfahrt in Herzlake gehen, damit sie möglichst in den Ablaufplan aufgenommen werden können.