Lähden. Der Theaterverein Vinnen hat mit der plattdeutschen Komödie in drei Akten „Leevslust un Waterschaden“ von Hans Schimmel Premiere gefeiert. Die Premierenbesucher würdigten die schauspielerischen Leistungen der Laiendarsteller mit viel Applaus und unzähligen Lachern.

Nichts als Ärger gibt es für den ordnungsliebenden Junggesellen Siegfried Klein (Rudi Völker). Pingelig und Frauen gegenüber ist er absolut schüchtern und stottert, sobald er dem anderen Geschlecht gegenüber steht. Nur nicht gegenüber seiner Schwester Rita (Monika Thien), die sich ab und zu um ihn kümmert.

Mit Siegfried auf einer Wellenlänge schwimmt sein bester Freund Karl-Heinz Kurz (Kevin Rapien), der ihm in keinen seiner Eigenschaften nachsteht: Absolut introvertiert und schüchtern. Dann greifen die Handwerker Peter Krumm (Stefan Grote) und Winfried Schief (Andreas Deters) von der Firma Krumm&Schief – oder treffender „Langsamkeit und Tolpatschigkeit“ – in das Geschehen ein. Hinzu kommen die emanzipierte Installateurin Mechthild Schreck (Christel Janzen) und die immer auf Männersuche befindliche Susi Schraube (Marina Döbbeler) der Firma „Schreck&Schraube“.

Siamesische Zwillinge

Ein überzeugendes Spielerpaar geben Rudi Völker und Kevin Rapien als die Freunde Siegfried Klein und Karl-Heinz Kurz ab. Gleich den viel zitierten „Siamesischen Zwillingen“ spielten sie überzeugend die „klassischen Warmduscher“ mit einer gehörigen Portion an Scheu vor Frauen und allem Fremden.

Wenn sie mal etwas „richtig kräftiges“ brauchen reicht kein Kamillen-Tee oder Früchte-Tee, sondern nur noch Kaffee. Bei jeder ihrer Unterhaltung hatten die beiden die Lacher auf ihrer Seite. Maria Wichmann-Böckelmann, die überzeugend die Katrin Niedlich spielte, meinte zu den beiden nur: „Ihr seid ja zwei Typen!“

Excellent besetzt

Excellent besetzt haben Christel Janzen, Marina Döbbeler, Andreas Deters und Stefan Grote die Rollen der Handwerker von den Firmen „Krumm&Schief“ und „Schreck&Schraube“. Keine Wand hielt vor ihnen stand und sie wunderten sich, dass sowohl Kabel „unter Putz“l und Wasserrohre „in der Wand“ verlegt sind. Dabei half auch die nach Worten des Elektrikers Peter Krumm „Schutzheilige der Elektriker: Heidi Kabel“ nicht.

Monika Thien überzeugte als Rita Klein, die Schwester von Siegfried. Melanie Deters mimte gekonnt die resolute Vermieterin Maria Schmitzke. Antje Sanders lief als Postbotin zu „philosophischer Höchstleistung“ auf und lieferte jeden Brief mit einen Kommentar in reimender Vers-Form ab. Immer wieder verließ sie rennend die Bühne mit dem Kommentar: „Uuuunnd, ab die Post!“

In der Pause sorgten die „Vinner Raddesänger“ für eine musikalische Abwechslung. Weitere Aufführungen sind an den Samstagen, 16. März, 23. März und 6. April jeweils um 19.30 Uhr. Am Sonntag, 31. März findet um 15.30 Uhr eine Aufführung mit Kaffee und Waffeln statt. Gespielt wird auf der Bühne im Dorfgemeinschaftshaus Vinnen.