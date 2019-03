Herzlake. Die Zeit der fehlenden Betreuungsplätze soll bald der Vergangenheit angehören: Bis Mitte 2020 will die Gemeinde Herzlake für voraussichtlich 2,7 Millionen Euro eine neue Kindertagesstätte bauen.

Die Kindertagesstätte St. Nikolaus in Herzlake stößt seit Längerem an ihre räumlichen Grenzen, wie bereits im Juli 2018 bei einer Sitzung des Sozialausschusses deutlich wurde: Von den 119 Kindern zwischen drei und sechs Jahren, die damals in der Gemeinde Herzlake wohnten, waren 113 zum Kindergartenjahr 2018/19 in der Kita St. Nikolaus angemeldet. Diese hat aber nur insgesamt 100 Plätze in vier Regelgruppen.

Durch die Schaffung eine Nachmittagsgruppe für bis zu zehn Kinder wurde seinerzeit eine Übergangslösung gefunden – nicht weniger, aber auch nicht mehr, zumal absehbar war, dass die Zahl der Kinder weiter steigen werde. „Zurzeit haben wir 26 Kinder ohne Platz auf der Warteliste“, erklärte Bürgermeister Hans Bösken (CDU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Um langfristig Abhilfe zu schaffen, soll Herzlake nun eine weitere Tagesstätte erhalten, zumal sich das Gebäude der Kita St. Nikolaus nicht weiter vergrößern lässt.

Fünf Gruppen

Geplant ist der Bau einer Kindertagesstätte mit drei Krippengruppen (für Kinder unter drei Jahren) zu je 15 Plätzen sowie zwei Kindergartengruppe (für Kinder ab drei Jahren) zu je 25 Plätzen. Errichtet werden soll sie auf einem bislang unbebauten Areal an der Bookhofer Straße nahe dem Gelände der ehemaligen Möbelfabrik Klose, wo künftig Wohnhäuser entstehen sollen. Die neue Kita wird somit nur einen Steinwurf entfernt von der schon existierenden liegen.

Insgesamt kalkuliert die Gemeinde mit Kosten von 2,7 Millionen Euro, von denen 1,56 Millionen im Haushalt 2019 verankert sind, den der Rat jüngst einstimmig verabschiedete (wir berichteten). Für das Haushaltsjahr 2020 werden 1,14 Millionen Euro veranschlagt. Das Land Niedersachsen beteiligt sich mit 540 000 Euro, der Landkreis Emsland mit 436 700 Euro an den Baukosten.

St.-Vitus-Werk als Träger

Nachdem das Bistum Osnabrück sich nicht bereit erklärt hatte, nach der Kita St. Nikolaus auch die Trägerschaft für den künftigen Kindergarten zu übernehmen, fand die Gemeinde Herzlake mit dem Meppener St.-Vitus-Werk einen neuen Träger. Die Gesellschafterversammlung von Vitus gab Anfang dieser Woche dafür grünes Licht, wie Geschäftsführer Michael Korden auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte. Fertiggestellt werden soll die neue Kita bis zum Start des Kindergartenjahrs 2020/21. Bürgermeister Bösken erklärte, man werde darauf achten, dass die beiden Kindertagesstätten in eine gute Kooperation treten, „damit es keine Abwerbungen gibt“.

Um die räumlichen Engpässe bis dahin zu überbrücken, sollen ab dem kommenden Sommer für ein Jahr fünf Container an der Kita St. Nikolaus (links vom Gebäude neben der Einfahrt) aufgestellt werden, wie Bösken mitteilte. Die Kosten für dieses Provisorium betragen rund 35 000 Euro.