Herzlake. Die Gemeinde Herzlake erhält zum 1. Mai 2019 mit Dieter Pohlmann einen neuen Gemeindedirektor. Der Rat der Kommune hat diesem personellen Wechsel in seiner jüngsten Sitzung geschlossen zugestimmt.

Pohlmann gehört seit Anfang März im Herzlaker Rathaus als allgemeiner Stellvertreter von Samtgemeindebürgermeister Ludwig Pleus zur Verwaltungsspitze. Der 48-Jährige war zuvor als Fachbereichsleiter für Bildung und Kultur bei der Stadt Haren tätig. In der Gemeinde Herzlake tritt Pohlmann mit Wirkung zum 1. Mai die Nachfolge von Günter Bölscher an, der seit dem Herbst 2016 Verwaltungschef der Kommune war und Ende August dieses Jahres in den Ruhestand geht.

Während der Ratssitzung würdigten Vertreter aller Fraktionen Bölschers Arbeit. Silke Feldmann (UWG) charakterisierte ihn mit den Attributen „sachkundig, querdenkend, beharrlich, qualifiziert und menschlich“. Trotz mancher Meinungsverschiedenheiten habe es stets einen fairen Umgang gegeben. Mit Blick auf den künftigen Gemeindedirektor Dieter Pohlmann erklärte Bürgermeister Hans Bösken (CDU): „Wir werden konstruktiv und positiv die Entwicklung Herzlakes weiter vorantreiben.“

Zuschussanträge

Zudem beschäftigte sich der Gemeinderat mit Anträgen mehrerer Vereine auf finanzielle Zuschüsse. Den Reit- und Fahrverein Herzlake unterstützt die Kommune beim Erneuern der Lichtanlage in der Abreitehalle: Für das etwa 3500 Euro teure Vorhaben gewährte der Rat einen Zuschuss von 30 Prozent der tatsächlichen Kosten, maximal aber 1050 Euro. Kein Geld gibt es hingegen für den geplanten Kauf zweier weiterer Ponys für die Ponyliga, da es sich um lebendes Inventar handele. Das Zeltlager St. Nikolaus Herzlake will einen neuen Konvektomaten (Heißluftofen) zum Zubereiten von Speisen kaufen, wofür die Gemeinde 50 Prozent der letztlichen Kosten, maximal jedoch 1750 Euro, hinzuschießt.

Ausgeschlagen wurde dagegen die Bitte des Schützenvereins Westrum auf eine finanzielle Zuwendung zum Jubelschützenfest. Per Mehrheitsbeschluss entschied der Rat, hier keine Unterstützung zu gewähren, da keine Anschaffung geplant sei und auch andere Schützenvereine keine Zuschüsse zu Feiern erhielten.