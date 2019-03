Lähden. Die Sportvereine SV Holtensia Holte und der SV Schwarz-Gelb Lähden in der Gemeinde Lähden haben zu Beginn der kommenden Spielserie 2019/2020 die Bildung einer Spielgemeinschaft für den Fußballherrenbereich beschlossen. Vertreter beider Vereine unterzeichneten einen entsprechenden Kooperationsvertrag.

Der 1925 gegründete Sportverein Holtensia Holte und der 1946 gegründete Sportverein Schwarz-Gelb Lähden sind die ältesten Sportvereine im Bereich der Gemeinde Lähden. Zusammen zählen beide Vereine etwa 850 Mitglieder (Lähden etwa 500, Holte etwa 350). Beide Vereine können zahlreiche fußballerische Erfolge im Kreis Emsland aufweisen. Der SV Holte schaffte es sogar zwischenzeitlich bis auf Bezirksebene.

Vielen Fußballfans in der Gemeinde Lähden werden sicherlich die vielen Ortsderbys, besonders in den 1980er und 1990er Jahren, in Erinnerung sein. Nach einer erfolgreichen zehnjährigen Zusammenarbeit im Jugendbereich schlagen beide Vereine nun ein neues, zukunftsweisendes Kapitel im Bereich des Fußballs auf.

Sportanlagen an der Schulstraße in Holte

Mit Beginn der neuen Spielserie soll die erste Herrenmannschaft der neuen „Spielgemeinschaft Lähden-Holte“ in der zweiten Kreisklasse Mitte angemeldet werden, erklärte der Fußballobmann des SV Lähden, Andreas Winkeler, in einem Gespräch mit unserer Redaktion. Trainer der Mannschaft wird der bisherige Coach der „Lähdener Ersten“, Tobias Untiedt, fügte Winkeler hinzu.

Ein entsprechender Unterbau und die Reserve für die erste Mannschaft soll eine zweite Herrenmannschaft bilden, die „tieferklassig“ angemeldet werden soll, ergänzt der zweite Vorsitzende des SV Holte, Udo Stubbe. „Nach dem jetzigen Stand der Dinge wäre das die 4. Kreisklasse“, so Stubbe weiter. Letztlich hänge dies aber von der Bildung der neuen Staffeln im kommenden Spieljahr ab. Ferner sieht die Vereinbarung vor, dass die Spiele und das Training der Mannschaft in der Hinrunde auf den Sportanlagen an der Schulstraße in Holte und in der Rückserie auf den Sportanlagen in Lähden an der Jahnstraße stattfinden. Die zweite Mannschaft spielt zu Beginn in Lähden und in der Rückrunde in Holte.

Im Dezember des vergangenen Jahres wurde mit Patrick Schnakenberg und Udo Stubbe vom SV Holte und Matthias Althoff und Andreas Winkeler vom SV Lähden ein entsprechendes „Orga-Team“ gebildet, dass die einzelnen Vereinbarungen zwischen den beiden Traditionsvereinen ausarbeitete. „Dabei konnten wir auf die zehnjährige gute Erfahrung im Jugendbereich zurückgreifen“, so Patrick Schnakenberg. Zwischen beiden Vereinen gibt es bereits eine Spielgemeinschaft im Jugendbereich. Die Bildung einer Spielgemeinschaft im Herrenbereich nannte Schnakenberg eine „logische Konsequenz“.

Ohne großen Leistungsdruck

Die Vereinsvertreter betonten gemeinsam, dass durch die Bildung der Spielgemeinschaft auch weiterhin möglichst vielen jungen Erwachsenen die Möglichkeit geboten werden solle, im Verein Sport zu treiben und speziell Fußball spielen zu können. Die Bildung beider Mannschaften biete die Möglichkeit, sowohl in der ersten Mannschaft auf Kreisebene zu spielen und in der zweiten Mannschaft zum einen die Jugend „auffangen“ zu können und Fußball ohne „großen Leistungsdruck“ spielen zu können.

Der Vorsitzende des SV Lähden, Christof Middendorf, betonte, dass es nicht darum gehe „in möglichst hohen Klassen aufzusteigen“, sondern den Spielern „funktionierende Strukturen im Fußballbereich“ zu bieten. Er erhoffe sich für die Zukunft eine „ebenso gute Zusammenarbeit beider Vereine“, wie zurzeit im Jugendbereich.

Michael Kohnen, Vorsitzender des SV Holte, war etwas überrascht über die schnelle Notwendigkeit, eine Spielgemeinschaft zu bilden. „Mir war klar, dass der Tag X irgendwann kommen würde“, räumte Kohnen ein. Nun sehe er aber in der neuen Spielgemeinschaft eine Chance, die Jugend an die Vereine zu binden und durch „vernünftige Strukturen“ den Fußballern gute Möglichkeiten zu bieten. Die bisherige Spielgemeinschaft im Seniorenbereich des SV Holte mit dem SV Herßum werde aufgelöst, ergänzte Udo Stubbe abschließend.