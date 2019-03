Herzlake. Die Ponyliga Emsland hat einen Spieltag in der Herzlaker Reithalle durchgeführt. Nach spannenden Wettkämpfen belegten die Mannschaften „Pink“ des Reitvereins Lingen den ersten Platz und die Mannschaft „Grün“ aus Lingen den zweiten Platz vor der ersten Mannschaft des Reitvereins Meppen. Insgesamt nahmen 13 Mannschaften an dem Spieltag teil.

Ponyligen bieten dem Nachwuchs im Pferdesport den ersten Umgang mit den Vierbeinern unter Wettbewerbsbedingungen. Während im Bereich des Pferdesportverbandes Weser-Ems (PSVWE) zahlreiche Vereine ihren Nachwuchs in Ponyligen an Wettkämpfen teilnehmen lassen, sind es im Bereich des Emslandes und der benachbarten Grafschaft Bentheim der Reit- und Fahrverein Herzlake, die Reitvereine Meppen und Lingen und der Reit- und Fahrverein Niedergrafschaft Uelsen, die Mannschaften zur Ponyliga gemeldet haben.

Lob für Eltern

„Obwohl der Pferdesport oft als Einzelsportart – bestehend aus Reiter und Pferd – gesehen wird, vermittelt die Ponyliga den Reitsport als Mannschaftssport“, erklärte Gaby Willen vom Reit- und Fahrverein Herzlake am Rande des Spieltages der Ponyliga. Willen hat sich im Herzlaker Verein für die Ponyliga stark gemacht. „Ein besonderes Lob muss man auch den Eltern machen, die die Kinder aufopferungsvoll bei den Spieltagen begleiten“, fügt die Herzlakerin hinzu. Besonders bei der Ausrichtung in der Herzlaker Reithalle haben die Eltern für ein „Rahmenprogramm“ mitsamt einer kulinarischen Versorgung gesorgt.

Vier Ponys, vier Reiter

An einem Wettkampftag messen sich die teilnehmenden Mannschaften zu je vier Ponys und Reiter in sechs verschiedenen Disziplinen. Dazu gehört der Slalomritt um fünf Kegel, auf denen ein Ball liegt. Mitgeführt wird ein Staffelstab, der an den nächsten Reiter weitergegeben werden muss. Bei der Disziplin „Becher setzen“ muss während des Ritts ein Becher von einem Stiel auf einen anderen versetzt werden. Schnelles Reiten, absitzen, Pony führen, aufsitzen und weiterreiten ist beim „Eimerrennen“ gefordert. Teamwork ist beim „Sackrennen“ gefragt. Je zwei Reiter müssen mit je einem Bein in einen Sack ihr Pferd führen. Dann muss ein Reiter zurück, um den nächsten mit einem Fuß im Sack wieder „abzuholen“. Bei der 6. Disziplin, dem „Flaggenrennen“ müssen verschiedene Flaggen aufgenommen, transportiert und wieder abgestellt werden. Bei allen Disziplinen geht es um Schnelligkeit. Zudem führen Fehler zu Strafpunkten.

Reibungsloser Ablauf

Die Betreuerin der Ponyliga in Herzlake, Anna Book, und Julia Willen sorgten für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. Der Reitverein Lingen trat mit sieben Mannschaften beim Spieltag in Herzlake an. Aus Meppen, Uelsen und Herzlake zwei je zwei Mannschaften. Für alle Teilnehmer gab es zum Abschluss Schleifen und Süßigkeiten. Nach der Siegerehrung gab es natürlich auch die entsprechenden Ehrenrunden durch die Herzlaker Reithalle unter dem Beifall der Besucher. Das nächste Ponyliga-Turnier ist am 17. März in Uelsen.

Die Platzierungen: 1. Lingen „Pink“ (75 Punkte), 2. Lingen „Grün“ (70), 3. Meppen I (69), 4. Lingen „Rot“ (58), 5. Meppen II (46), 6. Uelsen I (45), 7. Herzlake I und Lingen „Gelb (36), 9. Lingen „Orange“ (30), 10. Uelsen II (26), 11. Herzlake II (21), 12. Lingen „Lila“ (18), 13. Lingen „Blau (16).