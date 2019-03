Herzlake. Einen Rekordhaushalt hat der Rat der Gemeinde Herzlake einstimmig verabschiedet. Der kommunale Etat umfasst im dritten Jahr in Folge Investitionen in siebenstelliger Höhe. Im Mittelpunkt stehen dabei der Flächenerwerb für Wohnen und Gewerbe sowie der Bau eines neuen Kindergartens.

Mehr als 5,6 Millionen Euro will Herzlake in diesem Jahr in die Hand nehmen. Größter Einzelposten ist der Flächenerwerb: Neben der Ausgabeermächtigung in Höhe von 2,045 Millionen Euro werden hier die voraussichtlichen Abrisskosten für die alte Halle Düing mit rund 25.000 Euro veranschlagt. In Zusammenhang mit der Vergrößerung des Gewerbegebiets Südlich Langeland werden neben potenziellen Erweiterungsarealen auch mögliche Tauschflächen gekauft. Für das künftige Ausweisen von Gewerbeflächen werden außerdem Waldersatzflächen benötigt.

Eine zweite Investition in Millionenhöhe ist der geplante Bau einer weiteren Kindertagesstätte in Herzlake (ein gesonderter Bericht hierzu folgt), der 2019 angeschoben wird und im Sommer 2020 abgeschlossen werden soll. Von den anvisierten Gesamtkosten in Höhe von 2,7 Millionen Euro werden im laufenden Haushaltsjahr 1,56 Millionen Euro veranschlagt. Das Land Niedersachsen und der Landkreis Emsland beteiligen sich laut Haushaltsplan mit zusammen 976.700 Euro an den Baukosten, was im Haushalt des nächsten Jahres berücksichtigt werden soll.





Für das Erschließen neuer Wohnbaugebiete in den Ortsteilen Bookhof und Herzlake (ehemaliges Klose-Gelände) stellte die Gemeinde 500.000 Euro im Haushalt bereit; der ursprünglich schon 2018 geplante Bau einer multifunktionalen Sport- und Freizeithalle an der Bahnhofstraße schlägt mit 486.000 Euro zu Buche. Beträge in jeweils sechsstelliger Höhe veranschlagt die Kommune auch für den Breitbandausbau (266.400 Euro, wie schon im vergangenen Jahr) sowie für die geplante Neugestaltung des Neuen Markts im Ortskern: 150.000 von insgesamt 500.000 Euro sollen dieses Jahr aufgewendet werden, der Rest 2020.

Schuldenstand

Das üppige Investitionspaket bringt es mit sich, dass die Gemeinde erstmals seit 2011 von ihrem Kurs des kontinuierlichen Schuldenabbaus abweicht. Um die Vorhaben zu stemmen, werden eine Kreditermächtigung aus dem vergangenen Jahr in Höhe von 1,2 Millionen Euro sowie die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 2,85 Millionen Euro einkalkuliert. Die planmäßige Schuldentilgung beträgt in diesem Jahr 197.600 Euro. Ende 2019 wird Herzlake voraussichtlich mit 5,7 Millionen Euro in der Kreide stehen. Bei 4404 Einwohnern wäre das eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1296 Euro; Ende des vergangenen Jahres waren es 422 Euro.

Stimmen

Die Ausgaben stehen nach Worten von Bürgermeister Hans Bösken (CDU) im Zeichen der Weiterentwicklung Herzlakes. CDU-Fraktionsvorsitzender Johannes Book sprach von einem außergewöhnlichen Haushalt „im positiven Sinne, weil wir in die Zukunft investieren wollen und müssen“. Silke Feldmann (UWG) erklärte, die enormen Vorhaben seien zu stemmen: Breitbandausbau, Neubauten, Kindergarten, Ortskernentwicklung – „das sind alles Bereiche, bei denen wir nicht wegsehen können“. Der umfangreiche Haushalt stelle für die nächsten Jahre eine große Herausforderung dar, kommentierte Horst Töller (SPD): „All das ist nicht ohne neue Kredite möglich, aber die Kredite sind gut begründbar.“

Weitere Etat-Eckdaten

Der Ergebnishaushalt schließt 2019 mit ordentlichen Erträgen von 6.182.200 Euro und ordentlichen Aufwendungen von 5.788.200 Euro ab; es entsteht ein Überschuss von 394.000 Euro. Im Finanzhaushalt werden mit Blick auf die laufende Verwaltungstätigkeit die Einzahlungen auf 5.947.500 Euro und die Auszahlungen auf 5.623.000 Euro festgesetzt.