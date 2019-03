Die Laienspieler des Theatervereins Vinnen stehen in den Startlöchern zu ihrer diesjährigen Komödie „Leevslust un Watrerschaden“. Unser Bild zeigt (vorne sitzend von links) Melanie Deters, Rudi Völker, Kevin Rapien und Monika Thien. (stehend von links) Simone Völker, Stefan Grote, Anna Wendte, Maria Wichmann-Böckelmann, Udo Zumdohme, Andreas Deters, Marko Borken, Christel Janzen und Marina Döbbeler. Foto: Martin Reinholz

Lähden. Mit der plattdeutschen Komödie in drei Akten „Leevslust un Waterschaden“ aus der Feder von Hans Schimmel startet der Theaterverein Vinnen in die neue Theatersaison. Am Freitag, 8. März, findet um 15.30 Uhr eine Vorstellung für Kinder im Vinner Dorfgemeinschaftshaus statt. Premiere ist am Sonntag, 10. März, um 14.30 Uhr.