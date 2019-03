Herzlake. Bei ihrem Neujahrsempfang hat die Frauenunion mit CDU-Politikern über die Entwicklung der Samtgemeinde Herzlake gesprochen.

Die Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde, Johannes Dieker (Dohren), Hans Bösken (Herzlake), Franz Strüwing (Lähden) und Ludwig Pleus (Bürgermeister Samtgemeinde Herzlake) sowie der CDU Landtagsabgeordnete Bernd-Carsten Hiebing stellten sich den Fragen der Frauen. Hiebing lobte das gesellschaftliche Engagement im Emsland. „Hier funktioniert die Gesellschaft“, meinte der Landtagsabgeordnete und dankte den vielen Ehrenamtlichen. Insgesamt sah der Landespolitiker die wirtschaftliche Situation in Niedersachsen als positiv, wobei der Westen des Landes etwas „besser dasteht“. Dies gelte insbesondere für das Emsland, wo durchaus im Bereich der Arbeitslosenzahlen von einer Vollbeschäftigung gesprochen werden könne.

Obwohl im Vorjahr im Bereich der Gemeinde Dohren „einige Baustellen“ beseitigt werden konnten, werde 2019 erneut ein „Arbeitsjahr“ kündigte Dohrens Bürgermeister Johannes Dieker an. Neben dem Ausbau der Straße im Baugebiet „Diekfehn“, stehe die Sanierung zweier Brücken in Dohren an.

Wenn es der Wirtschaft gut gehe, gehe es auch den Kommunen gut, meinte Herzlakes Bürgermeister Bösken. Er zählte eine Reihe von positiven wirtschaftlichen Entwicklungen in Herzlake auf. Den Ausbau der Produktion bei der Firma Krone, den Neubau eines Therapiezentrums und die Neueröffnung einer Physiotherapiepraxis im ehemaligen Coma-Gebäude sowie die Ansiedlung einer Ärztin am Herzlaker Markt. Ferner seien auf dem Gelände an der Hasebrücke der Neubau einer Seniorenwohnanlage mit 24 Wohneinheiten und der Neubau eines Seniorenheimes mit 35 Pflegeplätzen mit einer Gesamtinvestition von zehn Millionen Euro geplant. Bösken lobte die gute Zusammenarbeit „über die Parteigrenzen hinweg“.

Lähdens Bürgermeister Strüwing lenkte den Blick auf die Ortschaften. In Vinnen sei ein neuer Mehrgenartionenspielplatz fertiggestellt worden. Am Dorfteich werde die Dorfgemeinschaft in Eigenleistung eine Remise erstellen. Das Dorfgemeinschaftshaus als „zentrales Gebäude“ des Ortes werde die Thekenanlage saniert, wobei eine weitere Sanierung im Hinblick auf die Bausubstanz erforderlich werde, sagte der Lähdener Bürgermeister. In Ahmsen habe das neue Jugendkloster „erfolgreich“ seinen Betrieb aufgenommen, stellte Strüwing fest. In der Ortschaft Herßum werde nun nach dem Bürgerentscheid die Sanierung der alten Schule in Angriff genommen.

Samtgemeindebürgermeister Ludwig Pleus berichtete von der Sanierung des Vorplatzes und des Bushalteplatzes am Herzlaker Schulzentrum und der Sanierung des Rathauses. In diesem Jahr stünden die Feuerwehrgebäude in Herzlake und Holte an, sagte der Verwaltungschef. Für den Neubau einer Turnhalle in Holte konnten Fördergelder in Höhe von 500 000 Euro eingeworben werden, sagte Pleus. Die alte Turnhalle werde erst nach Fertigstellung des neuen Gebäudes abgerissen, kündigte Pleus an.