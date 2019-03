Lähden Die Frauen der Katholischen Frauengemeinschaft Holte-Lastrup haben in der Gaststätte Am Markt Karneval gefeiert.

Ein bunter Reigen an Büttenreden, Musikstücken und Sketcheinlagen bestimmten das über zweistündige Programm. Die Frauen in Holte-Lastrup feiern alle zwei Jahre Karneval. In diesem Jahr waren die Frauen aus Lastrup mit der Vorbereitung und Durchführung am Zuge. Trotz zahlreicher Krankheitsfälle begeisterten die Protagonistinnen das Publikum sowohl bei der Aufführung für die Senioren der Gemeinde am Tag zuvor und am Karnevalsabend für die Frauen.

Unter den Klängen des Sommerhits von Lorenz Büffel „Johnny Däpp“ zogen die Lastruper Frauen auf Kindertreckern sitzend in den Saal ein. In Anspielung auf eine Traktorenmarke zogen einige Frauen auch kleinere Modelle an einem Band hinter sich her. Auftakt bildete das gemeinsame Lied „In Holte-Lastrup – in Herßum, Lähden, dor secht wie Moin“.

Daniela Wessels wusste von den Erlebnissen eines Schäfers zu berichten, Gemeindereferentin Maria Thünemann klagte über die „Wehwehchen“ eines in die Jahre gekommenen Tanzmariechens. Maria Lau und Karin Jauer machten anschaulich, was kleine Kinder bei einem Besuch eines großen schwedischen Modehauses erleben und demonstrierten dabei einen eigenwilligen Aufklärungsunterricht.

„Wieder mal sind wir zu haben“ bekundeten die sechs Witwen Elisabeth Keller, Daniela Wessels, Elisabeth Maue, Claudia Lohe, Doris Burrichter und Kerstin Thaler. Dabei verrieten sie ihre „unkonventionellen Tricks“, wie sie sich ihrer Männer entledigen. Die gleichen Darstellerinnen zeigten musikalisch den Unterschied zwischen „den Schönen“ und „den Schäbigen“ auf.

Hedwig Behnen und Leni Lübken spielten den plattdeutschen Sketch „Tasse und Kännchen“, Nanni Rohe, Ulrike Keller, Ulrike Cordes, Karin Jauer, Kerstin Thaler, Claudia Lohe, Daniela Wessels und Kathrin Hegger gaben einen „Wetterbericht mit Menschen“. Maria Lau gab in einer Büttenrede einen derben Blick auf die Entwicklung ihres pubertierenden Sohnes. Mit dem Worten: „Zu jung um auszuziehen, zu alt für die Babyklappe“ schimpfte sie über den „Matheallergiker dritten Grades“.

Karin Schmitt und Karin Jauer blickten mit ihrem Sketch „Die Schreibmaschine“ auf die „gute alte Zeit“ und Doris Burrichter, Ulrike Cordes, Elisabeth Keller, Nanni Rohe, Ulrike Keller und Judith Keller zeigten einen rhythmischen Zwergentanz. Zum Finale gab es eine „Sonderausgabe“ der Serie „Der Bergdoktor“ sowie eine musikalische Einlage mit Mülltonnen. Im Anschluss an den humoristischen Teil feierten die Frauen noch bis in die tiefe Nacht ihren Karneval.