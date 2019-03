Dohren. Im dritten Jahr in Folge will die Gemeinde Dohren Schulden abbauen. Das geht aus dem Haushaltsplan 2019 mit Haushaltssatzung hervor, den der Gemeinderat bei einer Enthaltung einstimmig verabschiedet hat. Investiert werden sollen in diesem Jahr fast 665.000 Euro.

Wie Kämmerer Günter Bölscher dem Rat erläuterte, sind im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge von 1.350.000 Euro eingeplant sowie 1.334.400 Euro an ordentlichen und 3000 Euro an außerordentlichen Aufwendungen. Im Finanzhaushalt werden aus laufender Verwaltungstätigkeit die Einzahlungen auf 1.293.800 Euro und die Auszahlungen auf 1.328.000 Euro festgesetzt, wodurch die Unterdeckung 34.200 Euro beträgt.

Ferner werden im Finanzhaushalt die Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 226.200 Euro festgelegt; die Auszahlungen betragen hier 664.900 Euro. Den größten Posten bei den Investitionen nimmt mit 300.000 Euro der Erwerb von allgemeinem Grundvermögen ein: Kaufen will die Kommune damit potenzielle gewerbliche Bauflächen.





Für den Ausbau von Gemeindestraßen in Dohren werden Ausgaben in Höhe von 130.000 Euro erwartet. Die Anlieger beteiligen sich mit 60 Prozent (rund 78 000 Euro) an den Ausbaukosten. Außerdem plant die Gemeinde Dohren den Erwerb des alten Pfarrhauses von der katholischen Kirchengemeinde. Der Kaufpreis sowie die Ausgaben für vorgesehene Renovierungsarbeiten werden mit rund 100.000 Euro veranschlagt.

Ebenso soll der Breitbandausbau weiter vorangetrieben werden. Im Gemeindegebiet wurden dabei 113 sogenannte weiße Flecken mit einer Versorgung von weniger als 30 Mbit pro Sekunde ermittelt, die nach dem Ausbau mit mindestens 50 Mbit pro Sekunde im Download versorgt sein sollen. Der Kostenanteil der Kommune beträgt rund 105.600 Euro. 2019 wird wie schon im Vorjahr ein Abschlag in Höhe von 52.900 Euro fällig.

Schuldentilgung

Die voraussichtlichen Baukosten für die Wegeverbindung Dreiherrenstein einschließlich Beschilderung und Infotafel betragen 60.000 Euro. Hierfür wurde eine Zuwendung aus der Leader-Förderung des Landes in Höhe von 30.000 Euro beantragt. Zuschüsse aus dem Leader-Programm in Höhe von 17.500 Euro wurden der Gemeinde auch für den Bau eines befestigten Verbindungswegs von der Dorfstraße zum neuen Baugebiet "An der Dorfstraße, Teil 2" in Aussicht gestellt. Beim Vorhaben - nebst Sitzecke und Bepflanzung - kalkuliert die Kommune mit einem Eigenanteil von 20.000 Euro. Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung schließlich werden in Dohren 2000 Euro bereitgehalten.

Zum Jahresende werden die Zahlungsmittel der Gemeinde voraussichtlich knapp 551.000 Euro betragen. Die Schuldentilgung beträgt im neuen Haushaltsjahr 6800 Euro, wodurch die Plan-Verschuldung am Jahresende mit 233.351 Euro veranschlagt wird. Jeder der 1100 Einwohner stünde dann rechnerisch mit 210 Euro in der Kreide.

Stimmen zum Haushalt

"Die CDU sieht den Haushalt als sehr gut an", erklärte Fraktionschef Josef Feldmeier. Angesichts hoher liquider Mittel, die Darlehen überflüssig machen, einer gesunden Infrastruktur und Investitionen zur nachhaltigen Ortsentwicklung könne man in Dohren stolz sein. "Wir wissen aber auch, dass wir uns in den nächsten Jahren mächtig strecken müssen."

Dem "gewaltigen Haushalt" erteilte auch Franz-Josef Zumbeel (SPD) seine Zustimmung: "Wir haben die Mittel, um tätig werden zu können." Lediglich sein Fraktionskollege Dietmar Glaner enthielt sich der Stimme. Er begründete dies damit, dass ihm die Schlussabrechnung für das Baugebiet "An der Dorfstraße, Teil 2" verwehrt werde.

Dank der liquiden Mittel sei man "bilanztechnisch schuldenfrei", resümierte Bürgermeister Johannes Dieker (UWG) zufrieden. Der geplante Grundstückskauf sei wichtig, um die selbst gesetzten Aufgaben, gerade mit Blick auf eine weitere Gewerbeansiedlung zu erfüllen: "Wir haben einiges vor."