Lähden. Gemeinsam haben die Grundschulen Bookhof und Lähden in der Samtgemeinde Herzlake eine Projektwoche mit dem Zauberer Casablanca veranstaltet. Die Grundschule Lähden verwandelte sich in eine „Zauberschule“. Die Kinder aus Bookhof kamen eigens zu der Projektwoche nach Lähden.

Die Kinder trainierten jeden Tag Zaubertricks mit dem Zauberer Casablanca. Sie übten Kartentricks, „verheirateten“ Büroklammern, zauberten Eier in einen Hut und übten sich im Gedankenlesen. Und so ganz nebenbei vermittelte Casablanca auch noch die Regeln des guten Benehmens. Die ganze Woche herrschte ein buntes Treiben in den Klassenräumen der Lähdener Schule.

Zwischendurch begeisterte der Zauberer immer wieder mit neuen Tricks, machte den Kindern jedoch unmissverständlich klar, dass alle Kunststücke nur mit ganz viel Übung gelingen können. Als Höhepunkt zauberte Casablanca sogar ein echtes Kaninchen aus seinem Zylinder, erzählte die Schulleiterin der Grundschule Lähden, Katja Bongjorno, am Finaltag.

Die Fördervereine beider Schulen ermöglichten die Finanzierung des Projektes, sagte Bongiorno weiter. Aus Bookhof nahmen 55 Kinder und aus Lähden 64 Kinder, sowie 21 Lehrkräfte, Schulbegleiter und auch die Hausmeister an dem Projekt teil.

Großes Finale

Obwohl erst um acht Uhr Unterrichtsbeginn war, kamen bereits kurz nach sieben zahlreiche Kinder, um den Zauberer Casablanca – mit richtigen Namen Rudolf Hofmann aus Wipperfürth im Regierungsbezirk Köln stammend – bei den Vorbereitungen zu helfen.

Zunächst fand der Zauberunterricht jahrgangsweise statt. Danach gab es eine Aufteilung in jahrgangsgemischte Kleingruppen. Das große Finale der Projektwoche bildeten Zaubervorführungen in den Klassenräumen am Ende der Projektwoche. In sechs Klassenräumen fanden jeweils zwei Zaubervorführungen der jungen Künstler statt. Jedes Kind zeigte einen eigenen Zaubertrick. Durch die Jahrgangsmischung in den Gruppen bekamen die Zuschauer die ganze Vielfalt des Zauberprogramms geboten.

Gedankenlesen

Einige Kinder hatten sich beispielsweise auf das Verknoten von Bändern ohne die Enden aus der Hand zu geben spezialisiert, andere machten kleine Kunststücke mit Karten oder begeisterten mit der Kunst des Gedankenlesens. Eltern, Großeltern und Geschwisterkinder kamen aus dem Staunen gar nicht wieder heraus. „Die Woche war für alle ein Erfolg“, stellte Schulleiterin Bongiorno zufrieden fest.

Ein Vater berichtete am Rande der Vorstellungen, dass sein Sohn schon seit dem frühen Morgen immer wieder „sein Kunststück“ übte, um es dann fehlerfrei vorführen zu können. Darin sah auch Schulleiterin Katja Bongiorno den „großen Gewinn“ der Zauberprojektwoche. Nach tagelangem Einüben führte jedes Kind seinen eigenen Zaubertrick vor. „Somit war jedes Kind gefordert seinen Zaubertrick einem Publikum zu zeigen, was das Selbstvertrauen jedes Kindes stärkt“, meinte die Pädagogin.