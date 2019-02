Lähden. Die Lähdener Jäger im Hegering Holte haben bei einer revierübergreifenden Fuchs- und Taubenjagd erfolgreich Strecke gemacht. Zehn Rotröcke und 75 Tauben wurden geschossen. Abschließend gab es eine Zusammenkunft mit etwa 250 Jägern in der benachbarten Haselünner Ortschaft Hülsen.

Hegeringsleiter Heiner Abeln machte die Notwendigkeit der Fuchsjagd am Beispiel des Fasanenbesatzes in den heimischen Revieren deutlich. „Auch wenn eine Reihe von zurzeit noch nicht klar bewiesenen Faktoren einen negativen Einfluss auf den Bestand der Fasane haben, so bleibt der sogenannte Prädatorendruck (Bedrohung durch Raubwild wie den Fuchs, Anm. d. Red.) einer der wichtigsten Bedrohungen für das Niederwild“, erklärte der Hegeringsleiter zu Beginn der Jagd eine Stunde nach Sonnenaufgang.

Gemeinsam machten sich die Jäger am Morgen auf zur Jagd auf den Fuchs. Treffpunkt war am Naturkundehaus in Lähden. Einige Waidmänner gingen mit speziellen Bauhundegespannen der Baujagd und andere der Drückjagd auf den Fuchs nach. Nach einem gemeinsamen Mittagessen im Naturkundehaus erfolgte am Nachmittag die Taubenjagd.

Am Abend kamen dann zehn erlegte Füchse und 75 erlegte Tauben zur Strecke. Die 15 Jagdhornbläser erwiesen dem erlegten Wild mit den entsprechenden Signalen die letzte Ehre. Hegeringsleiter Heiner Abeln zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis. „Wenn man bedenkt, dass während der Treibjagdsaison Füchse zur Strecke kamen und auch bei der Fallenjagd entsprechende Erfolge zu verzeichnen sind, zeigt die Anzahl von zehn erlegten Füchsen die Notwendigkeit dieses Jagdtages“, meinte Abeln.

Im Anschluss an das Streckelegen waren die Lähdener Jäger zu Gast bei der Zusammenkunft von über 250 Jägern, die am gleichen Tag im Hegering Flechum mit den Orten Hülsen, Westerloh und Flechum auf Taubenjagd waren. Hier konnte der Flechumer Hegeringsleiter Heinz Immken eine Gesamtstrecke von 152 Tauben verkünden. Immken überreichte Dennis Drees aus Wettrup den Wanderpokal, da er sich am Jagdtag als erfolgreichster Schütze hervortat.