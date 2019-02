Herzlake. Die Ponyliga Emsland hat am Sonntag, 24. Februar, ab 9.30 Uhr ihren ersten Spieltag in der Herzlaker Reithalle im Sportpark Im Mersch.

Ponyligen bieten dem Nachwuchs im Pferdesport den ersten Umgang mit den Vierbeinern unter Wettbewerbsbedingungen. Für den Bereich des Emslandes und der benachbarten Grafschaft Bentheim starten in Herzlake Mannschaften des Reit- und Fahrvereins Herzlake, des Reitvereins Meppen, des Reitvereins Lingen und des Reit- und Fahrvereins Niedergrafschaft Uelsen.

An dem Wettkampftag messen sich die teilnehmenden Mannschaften zu je vier Ponys und Reitern in sechs Disziplinen. Dazu gehört der Slalomritt um fünf Kegel, auf denen ein Ball liegt. Mitgeführt wird ein Staffelstab, der an den nächsten Reiter weitergegeben werden muss. Bei der Disziplin „Becher setzen“ muss während des Ritts ein Becher von einem Stiel auf einen anderen versetzt werden.

Teamwork gefragt

Schnelles Reiten, absitzen, Pony führen, aufsitzen und weiterreiten ist beim Eimerrennen gefordert. Teamwork ist beim Sackrennen gefragt. Je zwei Reiter müssen mit je einem Bein in einem Sack ihr Pferd führen. Dann muss ein Reiter zurück, um den nächsten mit einem Fuß im Sack wieder abzuholen. Bei der sechsten Disziplin, dem Flaggenrennen, müssen Flaggen aufgenommen, transportiert und wieder abgestellt werden. Bei allen Disziplinen geht es um Schnelligkeit. Zudem führen Fehler zu Strafpunkten.

Die Wettkämpfe beginnen um 9.30 Uhr in der Herzlaker Reithalle. Für die Verpflegung der Zuschauer ist gesorgt, verspricht Gaby Willen vom gastgebenden RFV Herzlake.