Herzlake. Die Landwirtschafts AG der Grundschule St. Nikolaus Herzlake hat Höfe besucht.

Wieviel Eier legt ein Huhn im Jahr? Kaum einer weiß die passende Antwort. Nicht so die 14 Kinder der Klassen 2 bis 4. Als Hühnerhalter Christoph Vox aus Herzlake beim Besuch der Kinder diese Frage stellt, kommt die Antwort wie aus der Pistole geschossen. „280 Eier“, hallt es aus 14 Kehlen durch den Packraum am Hühnerstall. Über das Wissen ist der junge Landwirt nicht verwundert, denn noch kurz zuvor hatte er die Schüler in der Schule besucht, und viel Wissenswertes über Hühner erzählt. So etwa, dass zwischen Gefieder- und Eierfarbe es keinen Zusammenhang gibt. „Um vom Aussehen der Hühner auf die Schalenfarbe schließen zu können, muss man schon etwas genauer hinschauen“, erzählt Vox. Schnell zeigt ein Kind auf den Hautlappen unter dem Ohr einer Henne, die Ohrscheiben. „Sind die bei Hühnern weiß, so sind dies meist auch ihre Eier. Haben sie rote Ohrscheiben, ist die Schale braun“, antworten ein Mädchen.

„Die Kinder haben in der Schule gut aufgepasst“, sagt Vox in Richtung seines Vaters Alfons, der mit ihm den landwirtschaftlichen Hof betreibt. Insgesamt 26 000 Legehennen halten beide. „Wir öffnen gern die Stalltüren für die jungen Menschen“, erzählt Christoph Vox. Mehre Schulen nahmen das Angebot schon wahr.

Das Feedback ist durchweg positiv, weiß auch Schul-AG-Leiterin Claudia Igeler. In Kooperation mit dem Landvolk, Landwirtsfamilien und der Landwirtin Elke Beelmann hatte sie ein Halbjahresprogramm gestrickt. „Der Ablauf war immer der gleiche. Zunächst besuchte uns ein Landwirt, stellte uns den Hof vor und erzählte über die Schwerpunkte auf dem jeweiligen Betrieb“, sagt Igeler. Anschließend sei die Truppe dann eine Woche später zum Hof gefahren und hätte das Wissen vertieft. „Der direkte Kontakt zu den Tieren oder den Maschinen sorgt dann für einen bleibenden Eindruck“, weiß die Sekretärin der Grundschule. Zudem durften die Kinder in der Küche von Elke Beelmann zum jeweiligen Thema kochen und backen.

Schauen und Kochen

„Wir wollen zeigen, woher unsere Lebensmittel stammen, aber eben auch, worin sie überall stecken und was man alles daraus zubereiten kann“, sagt Igeler. Nach einem Besuch der Raiffeisen-Warengenossenschaft Ems-Vechte in Klein Berßen zum Thema Getreide gab es Popcorn und Maiskolben, Kartoffelpuffer und Pudding nach dem Besuch des Hofes von Bernd und Ralf Duisen. Dort war das Thema Kartoffeln, aus denen nicht nur Pommes, sondern auch Stärke gewonnen werden kann, die zum Andicken etwa vom süßen Dessert genutzt wird. Bei Günther und Florian Rolfes ging es um das Thema Kühe, Muffins und Quark rundeten den Hofbesuch ab, zudem lernten die Kinder die Kälberaufzucht auf dem Betrieb Langenhorst kennen, sowie der Aufbau und die Funktion einer Biogasanlage auf dem Hof der Familie Beelmann. Natürlich durften Schnitzel nicht fehlen. Die gab es nach dem Besuch des Schweineaufzuchtbetriebes von Martin Maue. Das Thema Sauen und Ferkel wurde eingehend den Kindern dabei nähergebracht.

„Wir haben so einen lebensnahen Bezug zur Lebensmittelproduktion hergestellt“, ist sich die Lehrerin sicher. Christoph Vox ist indes überzeugt: „Nur so können wir zeigen, was wir hier tun, und wie sehr uns beispielsweise das Tierwohl am Herzen liegt.“ Dabei zeigt er auf eine große Wiese, in der seine Legehennen frei scharren können und lädt ebenso alle Schüler ein, mit ihm durch den Stall zu gehen. Er zeigt die Nester im Stall, wo jede Henne in Ruhe ihr Ei legt, den Wintergarten, der zwar vor Regen schützt, aber dennoch viel Platz für die Hühner bietet und deutet auf die Vielzahl an Stangen hin, auf denen die Tiere im Stall abends Platz finden.

Die Kinder staunen über die technischen Möglichkeiten. Etwa, wenn alle Eier gesammelt über Bänder nach vorn in die Packstelle rollen, oder, wenn Vox erzählt, wie intensiv jedes Ei sowie die Hühner kontrolliert werden. Spätestens dann wird jedem Kind klar, warum Schutzanzüge getragen und Netze über Haare und Plastikhüllen übrer Schuhe gestülpt werden. „Zum einen produzieren wir hochwertige Lebensmittel, die wir nicht verschmutzen möchten, zum anderen möchten wir aber auch nicht unsere Tiere mit Krankheiten belasten, die von betriebsfremden Menschen hereingetragen werden“, erläutert Vox. Das verstehen die Kinder und lassen sich am Ende des Tages das Omelett und die Spiegeleier in der Küche schmecken.