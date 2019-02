Herzlake. Der Rückblick auf 2018 und die Ehrung des Bürgers des Jahres haben im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs der Gemeinde Dohren gestanden.

Bürgermeister Johannes Dieker konnte in der Gaststätte Spieker am Sonntagvormittag nach einem Gottesdienst zahlreiche Bürger und Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft begrüßen. In seiner Festrede blickte Dieker auf das abgelaufene Jahr zurück und wagte einen Ausblick auf die wichtigsten Vorhaben des laufenden Jahres. Musikalisch wurde der Dohrener Neujahrsempfang vom Chor „Cantabile“ und von Maren Viehweger an der Violine gestaltet.

Am Anfang seiner Rede stellte Dohrens Bürgermeister seinen Gästen den zukünftigen allgemeinen Vertreter des Herzlaker Samtgemeinde-Bürgermeisters, Dieter Pohlmann, vor, und umriss dann die aktuelle Situation in seiner Gemeinde. „Hier wurde auch immer mal wieder ganz schön rumgemeckert“, konnte es sich Dieker nicht verkneifen, auf „unangebrachtes Verhalten gegenüber denen, die sich hauptberuflich und ehrenamtlich für unsere Gemeinde einsetzen“, zurückzublicken.

Dann ging der Bürgermeister detailliert auf Baumaßnahmen, Bauleitplanung und die Breitbandversorgung in Dohren ein. So sei der Bewegungsraum im Kindergarten neu erstellt worden. Weitere Sanierungsarbeiten werde es im Bereich der Schule geben. Für den Bauhof habe man ein neues Fahrzeug anschaffen können und man plane den Start des Projektes „Dorfgespräch“, erfuhren die Festgäste.

Dieker bedankte sich bei den Veranstaltern des Weihnachtsmarktes, „und allen engagierten Vereinsmitglieder unserer Gemeinde, denn bekanntlich ist das Ehrenamt aus dem sozialen Umfeld nicht mehr wegzudenken.“ Vor der Ehrung des Bürgers des Jarhes sagte Dieker: „Auch in diesem Jahr haben wir wieder jemanden gefunden, von dem wir wissen, dass er sich schon sehr lange und in ganz besonderer Weise für uns Dohrener einsetzt“. Gemeint war Martin Becker, „ohne dessen unermüdlichen Einsatz wir oft im Dunkeln stehen würden“, schmunzelte Dieker, denn das meinte er „wörtlich, weil Martin sich um alles kümmert, was in Dohren mit Licht und Strom zu tun hat“. Zudem betätige sich Becker engagiert auch im Dohrener Vereinsleben. Dieker bezeichnete den Bürger des Jahres „als ein Organisationsgenie, und er legt dabei auch immer selber Hand an“.

Die Neujahrsgrüße des Samtgemeinde Herzlake überbrachte Gemeindedirektor Ludwig Pleus. Als Gastredner stellte Geschäftsführer Wilfried Fleming „das Gesicht der Firma Rothkötter hier Vorort“ vor. Das Unternehmen betreibt seit 15 Jahren einen Standort in Dohren, „wo wir uns sehr wohl und willkommen fühlen“, sagte Fleming.