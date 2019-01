Lähden/Ostenwalde. Zwei mutmaßliche Wolfsübergriffe auf Nutztiere sind Ende der Woche bekannt geworden. In Ostenwalde bei Werlte haben vermutlich zwei Wölfe vier Alpakas getötet; in Lähden kam ein Damtier in seinem Gehege zu Tode.

Besondere Beachtung könnte dabei der Fall der getöteten Alpakas erfahren. Denn nicht selten werden diese Tiere als mögliche Herdenschutztiere für Schafe und Ziegen angesehen – sie sollen nicht nur sich selbst, sondern auch die Herde gegen den Wolf verteidigen können und das Raubtier vertreiben.

In Ostenwalde sind nun aber vier Tiere selbst Opfer vermutlich des Raubtieres geworden. Am 15. Januar war nach Informationen, die der Redaktion vorliegen, ein Jungtier aus seinem direkt an einem Hof liegenden Gehege verschleppt und das Muttertier getötet worden. Eine Woche später starben auch der verbliebene Hengst und ein weiteres Tier bei einem Angriff – und zwar offenbar während des laufenden Hofbetriebs am frühen Morgen. Ein Helfer sah demnach zwei Wölfe fortlaufen.

Fälle dem Wolfsbüro bekannt

In der offiziellen Liste der Nutztierrisse des Landes Niedersachsen taucht dieser Fall überraschenderweise nicht auf. Wie eine Sprecherin des Umweltministeriums auf Anfrage mitteilte, fallen Alpakas nicht wie Damwild, Schafe, Ziegen, Rinder und Pferde unter die „Richtlinie Wolf“ – für sie gebe es weder eine Entschädigung, noch würden Schutzzäune bezahlt – zumindest dann, wenn sie nicht als Herdenschutztiere für Schafe oder Ziegen gehalten werden. Die beiden Fälle aus dem Emsland seien aber dem Wolfsbüro des Landes bekannt, sagte die Sprecherin und rief dazu auf, alle mutmaßlichen Übergriffe zu melden, da sie wichtig für das Monitoring werden könnten. Der Fall eines im September 2018 vom Wolf getöteten Alpakas aus dem Landkreis Nienburg taucht derweil in der Liste NLWKN auf.

Damwild wird vermisst

Am Donnerstagnachmittag dann hat der Besitzer eines Damwildgeheges in Lähden den Tod eines seiner Tiere festgestellt. Wie Jagdpächter Steffen Schulte auf Anfrage mitteilte, hatte vermutlich ein Wolf versucht, sich unter dem Zaun hindurch in das Gehege zu graben. Als dies nicht gelang, sprang er offenbar durch eine Lücke, die sich zwischen dem 1,20 Meter hohen Knotengeflecht und einigen darüber befindlichen weiteren Stacheldrähten ergibt. Das legen auch Tierhaare nahe, die sich darin verfangen haben.

Die Jäger haben den Fall dokumentiert und ihn am Freitag einem Wolfsberater gemeldet, damit möglichst die Genetik des mutmaßlichen Wolfes untersucht werden kann. Auch ist die Erfassung durch Wolfsberater Voraussetzung für Entschädigungsleistungen. Ein weiteres Stück Damwild ist offenbar nach dem Angriff aus dem Gehege geflohen und wird vermisst.