Lähden. Die Theatergruppe Lähden hat eine gelungene Premiere ihres Theaterstücks „Klau wi doch gliecks de ganze Bank“ von Jonas Jetten gefeiert.

Die erfolgreiche erste Aufführung vor etwa 150 Besuchern war gleichzeitig das Debüt für Marianne Focke als Spielleiterin der Laienspielgruppe.

Über Monate hinweg hat Marianne Focke als Regisseurin mit dem zehnköpfigen Darstellerteam den Plattdeutschen Dreiakter einstudiert. Die Bühnenbauer Hermann Holterhaus und Werner Meyners gestalteten die Bühne des Lähdener Jugendheims zu einem Wohnwagen-Ensemble auf einen Campingplatz um. Bereits nach Öffnung der Bühne konnten die Bühnenbauer einen verdienten Applaus des Premierenpublikums ernten.

Drei befreundete Ehepaare

Der Inhalt des Stücks erzählt die Geschichte der drei befreundeten Ehepaare, Markus und Luise (Guido Kroner und Rita Geisler), Waldemar und Sabine (Dieter Strüwing und Frieda Dörtelmann) sowie Dieter und Anita (Bernward van der Ahe und Katja Siemer), die jedes Jahr auf dem gleichen Campingplatz ihren Urlaub verbringen. Die Frauen möchten es sich mal gut gehen lassen und sich was gönnen, schließlich haben sie ja Urlaub. Die Männer hingegen haben das Sparen zu ihrem Hobby gemacht und den Verein „Geizkragen e.V.“ gegründet.

Die Frauen überbieten sich mit den „verrückten Ideen“ ihrer Männer um „Sparfuchs des Jahres“ zu werden. Luise präsentiert die alte lange Unterhose ihres Mannes, die er zu einer modernen Jacke umfunktioniert hat, Sabine präsentiert ihren Freundinnen den „Teebeutel-Trockner“ ihres Gatten, um die Beutel für ein erneutes Aufbrühen nutzen zu können.

Die Männer hingegen haben, angetrieben von ihrer Gier nach schnellen maximalen Gewinnen, ihr ganzes Vermögen in Aktien investiert. Dies verschweigen sie allerdings ihren Frauen, weil sie sie mit dem erhofften Gewinn überraschen wollen.

Kurs-Crash

Aber durch einen Kurs-Crash verlieren sie fast ihr ganzes Geld. Reumütig beichten sie es ihren Frauen. Diese sind aber sehr verärgert und verlassen die Männer mit den Worten: „Wir kommen erst zurück, wenn das Geld wieder da ist“. Jetzt ist guter Rat teuer. Da bringt ihnen ein Zeitungsbericht die rettende Idee: „Wegen Umbauarbeiten hat eine Bank Teile ihrer Geschäftsstelle in einen Wohnwagen ausgelagert“, steht in der Zeitung.

Schließlich klauen die Männer diesen Wohnwagen samt der Bankangestellten Marion (Sarah Feldhaus), die sich ausgerechnet mit dem Sohn von Markus und Luise, Christian (Gerrit Schermann) angefreundet hat. Sie tauschen den geklauten Wohnwagen gegen einer ihrer aus und malen ihn zur Tarnung kunterbunt an. Natürlich kommt es, wie es kommen muss: Die Frauen kommen früher zurück und entdecken auch noch die ohnmächtige Bankangestellte.

Versteckspiel

Die Männer wiederum versuchen, die Bankangestellte immer wieder vor Ihren Frauen zu verstecken, was gar nicht so einfach ist. Zu allem Übel schnüffelt auch noch die Quasselstrippe Lydia (Anke Holterhaus) herum, die auch noch den Kommissar (Benjamin Mönster) auf den bunten Wohnwagen aufmerksam macht. Zahlreiche Verwirrungen und ein lustiges Katz und Maus-Spiel prägten das weitere Geschehen auf der Lähdener Bühne.

Marianne Focke zeigte mit der Besetzung der Rollen eine glückliche Hand. Textsicherheit, deutliche Aussprache und eine passende Mimik prägte das Spiel aller Protagonisten. Routiniertes Theaterspiel präsentierten Guido Kroner als Zahnarzt Markus und Rita Geisler als seine Frau, Bernward van der Ahe als Eheberater und Katja Siemer als seine Gattin. Dieter Strüwing gelang es als Kammersänger besonders seine künstlerische Ader zu präsentieren. Passend dazu die spielerische Leistung seiner Ehefrau Sabine, dargestellt von Frieda Dörtelmann.

Quasselstrippe

Anke Holterhaus fiel es nicht schwer, die „Quasselstrippe Lydia“ glaubwürdig darzustellen. Sarah Feldhaus und Gerrit Schermann gaben eine glaubwürdige Darstellung des jungen Liebespaares ab, ebenso wie Benjamin Mönster als Kommissar. Wenn auch die Rollen der Nachwuchsspieler Benjamin Mönster und Gerrit Schermann noch recht überschaubar waren, zeigten die schauspielerischen Leistungen beider, dass sie fester Bestandteil der Laienspielgruppe werden können und für weitere größere Aufgaben zur Verfügung stehen.

Weitere Aufführungen sind am Freitag, 25. Januar, um 14.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen, am Samstag, 26. Januar, um 18.30 Uhr in Verbindung mit einem gemütlichen Winterabend, am Freitag, 1. Februar, um 19.30 Uhr, am Sonntag, 10. Februar, um 16 Uhr mit Kaffee und Kuchen und am Sonntag, 17. Februar, um 19 Uhr.

Karten für alle Vorstellungen gibt es jeweils eine Stunde vor Spielbeginn an der Tages- oder Abendkasse oder im Vorverkauf bei: der Firma Elektro Miels, Hauptstraße 17, Lähden Tel. 05964/1383.

Weitere Infos im Internet unter www.ag-platttheater.de oder per E-Mail über: Theatergruppe-Laehden@gmx.de