Herzlake. In eine Schuhmacher-Dynastie geboren, setzt er die Familientradition fort, mit Schwerpunkt auf dem helfenden Element seines Metiers. Stephan Linger aus Herzlake ist Orthopädie-Schuhmachermeister - und Inhaber der Schuhmanufaktur Linger. Unserer Redaktion hat der 48-Jährige von den Besonderheiten seines Berufs erzählt.

Herr Linger, in Ihrer Familie üben Sie das Schuhmacher-Handwerk in vierter Generation aus. Wann war Ihnen klar, dass Sie in die Fußstapfen von Vater, Großvater und Urgroßvater treten wollen?

Da war ich etwa 14 und habe ein Praktikum gemacht, schon als Orthopädie-Schuhmacher. Es war aber noch nicht klar, dass ich den Familienbetrieb übernehme. Das hat dann mein älterer Bruder gemacht. Ihm fehlt aber als Kaufmann die handwerkliche Ausbildung. Jahrelang machte mein Vater deshalb die Reparaturen und mein Bruder kümmerte sich um den Verkauf. Ich selbst legte 1991 meine Gesellenprüfung ab und 1997 meinen Meister in Frankfurt. Danach war ich lange im Angestelltenverhältnis, ehe ich mich im Oktober 2010 selbstständig machte. Seitdem gehört die Orthopädie-Schuhtechnik hier in Herzlake zum Geschäft.

Wie sind Sie zum Schwerpunkt Orthopädie-Schuhmacher gekommen?

Der Orthopädie-Schuhmacher ist ein Beruf mit Zukunft, die Schuhmacherei alleine wird immer weniger. Die Werkstätten, die noch handgefertigte Schuhe herstellen, sind höchstens noch ein Dutzend Betriebe. Neben der großen Abwechslung und der Spezialisierung kann ich in der Orthopädie-Schuhtechnik den Kunden helfen. Ohne uns läuft nichts – beziehungsweise niemand. Ich habe viel Kontakt mit Menschen. Der Austausch mit den Kunden, aber auch mit den Fachärzten macht mir sehr viel Spaß.





Welche Kenntnisse über das traditionelle Schuhmacher-Handwerk hinaus muss man für den Orthopädie-Schuhmacher mitbringen?

Anzeige Anzeige

Vor allem Kenntnisse über den menschlichen Bewegungsapparat: Welche Muskeln spielen eine Rolle und welche Auswirkungen haben Störungen auf die Beweglichkeit? Man sollte offen im Umgang mit Menschen sein.

Wie lange dauert die Ausbildung in Ihrem Beruf?

Dreieinhalb Jahre. Wir haben zurzeit auch eine Auszubildende hier, die im Januar 2020 ihre Prüfung ablegt.

Sind die Menschen heute häufiger auf orthopädisches Schuhwerk angewiesen als in den Anfängen Ihrer Berufslaufbahn?

Die Menschen achten immer mehr auf ihre Gesundheit und auf gutes Schuhwerk. Dazu gehören sehr oft auch Einlagen, die kleine Fehlstellungen korrigieren beziehungsweise entlasten. Dieses Bewusstsein ist in den letzten Jahren schon sehr stark gewachsen.





Wie lange dauert es, bis Sie ein Paar orthopädischer Schuhe oder Stiefel von Grund auf angefertigt haben?

Vom ersten Maßnehmen über die Zwischenprobe bis zur kompletten Fertigstellung sind es 30 bis 35 Arbeitsstunden.

Inwieweit spielen modische Aspekte in diesem Bereich eine stärkere Rolle als früher?

Der modische Aspekt ist schon sehr wichtig. Wir versuchen immer, durch neue und moderne Leder und Farben einen Schuh herzustellen, der den aktuellen modischen Ansprüchen gerecht wird. Es ist nicht so, dass der orthopädische Schuh immer nur schwarz oder braun mit Klettverschluss oder Schnürung gebaut werden muss.





Erinnern Sie sich an einen besonders kniffligen Auftrag, der Sie länger als geplant beschäftigt hat?

Eine Kundin hatte einen starken Klumpfuß, mit dem sie nicht über die Sohle, sondern über den Außenrand gelaufen ist. Da haben wir einen hohen Schuh gebaut, mit dem wir den ganzen Unterschenkel abgefangen haben. Trotzdem hatte sie eine starke Druckstelle am Außenknöchel, weshalb wir noch zwei-, dreimal nacharbeiten mussten, damit sie vernünftig gehalten wird. Das war 2013, beim ersten Paar dieser Kundin. Inzwischen bekommt sie regelmäßig ihre Schuhe und läuft auch gut damit.

(Lesen Sie auch: Herzlaker noch mit 79 Jahren als Schuster tätig)



In welcher Weise hat sich das Berufsbild seit Ihrem Start gewandelt?

Es kommt immer mehr Technik hinzu. Ein Fußdruck-Messsystem zum Beispiel gibt es zwar schon lange, anfangs war es aber gar nicht bezahlbar. Heute gehört es zur täglichen Arbeit. Die Einlagen fertigen wir jetzt mit einer CNC-Fräse. Sie werden digital am PC erstellt, und die Einlagen-Abdrücke werden mit einem 3-D-Scanner digitalisiert. Früher wurden diese Abdrücke mit Gips ausgegossen, und den Gips habe ich dann bearbeitet. Durch den Feinstaub war das auch gesundheitlich nicht so toll.





Achten die Leute heute weniger oder mehr auf Qualität beim Schuhkauf?

Es wird heute mehr auf Qualität geachtet. Viele meiner Kunden sagen, dass es Ihnen egal ist, wieviel die Schuhe kosten, sie wollen vernünftig laufen können. Wer einmal Probleme mit den Füßen hatte, weiß es zu schätzen, wie es ist, beschwerdefrei zu gehen.

Stichwort Fachkräfte-Mangel: Gibt es genug Nachwuchs in Ihrer Branche?

Wenn wir uns mit Kollegen treffen, ist das eigentlich immer ein Thema. Es ist schwierig, Nachwuchs zu finden. Ich glaube auch, dass unser Beruf sehr unbekannt ist. Das versuchen wir jetzt mithilfe unseres Landesinnungsverbands durch verschiedene Image-Filme zu verbessern, die in den nächsten Monaten veröffentlicht werden sollen. Wir versuchen, dem Nachwuchs diesen Beruf vorzustellen. Es gibt nicht sehr viele Berufe, die so viel Interessantes und auch Abwechslung bieten. Wenn jemand Interesse hat oder mehr erfahren möchte, kann er/sie sich jederzeit bei mir im Geschäft informieren.