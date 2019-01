Herzlake. Unbekannte haben im Herzlaker Ortsteil Felsen zwei tote Ferkel illegal entsorgt. Nach Polizeiangaben handelt es sich um den neunten Fall dieser Art in Herzlake während der vergangenen drei Jahre.

An der Straße Am Feldkamp in Felsen wurden jüngst zwei tote Ferkel gefunden. Wie die Polizei auf Nachfrage erklärte, waren die Tierkadaver auf die unteren Äste eines Baums gelegt worden.

Damit summiert sich die Zahl solcher Fälle in Herzlake seit Anfang 2016 auf neun. Zu einer regelrechten Serie kam es dabei im Mai 2017, als dreimal binnen zwei Wochen tote Ferkel gefunden wurden - jeweils in einem Teich an der Holter Straße, der knapp ein Kilometer nördlich der E233-Anschlussstelle Herzlake zwischen dem Baggersee und der Südradde und von der Feuerwehr als Löschwasserreserve genutzt wird.

Auch an der Straße Am Hölten im Ortsteil Felsen wurden bereits verendete Schweine entdeckt, die dort illegal entsorgt worden waren. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz sowie das Tierkörperbeseitigungsgesetz.

Zeugen des jüngsten Falls werden gebeten, sich bei der Polizei in Herzlake unter der Telefonnummer 05962/ 753 zu melden.