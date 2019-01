Herzlake. Eine Reihe von Festen und kulturellen Darbietungen sind 2019 in der Samtgemeinde Herzlake geplant. Schauplätze sind unter anderen die Waldbühne Ahmsen und das Torfwerk Hahnenmoor.

Waldbühne Ahmsen: Zurzeit tourt das Wintertheater mit „Michel in der Suppenschüssel“ durch die Region. Die nächsten Spieltermine im mittleren Emsland sind am 26. Januar im Dorfgemeinschaftshaus Groß Berßen und am 3. Februar im Schulzentrum Hasetal in Herzlake.

Derweil haben die Ensembles von Kinderstück und geistlichem Stück mit den Proben für die neue Spielzeit begonnen. „Anatevka“ unter der Regie von Bernd Aalken feiert am 25. Mai Premiere auf der Waldbühne Ahmsen; für den 16. Juni ist die erste Aufführung des Kinderstücks „Heidi“ (unter der neuen Regisseurin Judith Röser) vorgesehen.





Herzlaker Sommernacht: Das Motto „Herzlaker Sommernacht an Gleis 1“ deutet den neuen Schauplatz des Sommerfestes an. Es wird in diesem Jahr nicht wie gewohnt auf dem Neuen Markt, sondern am Kulturbahnhof gefeiert. Als Termin wurde der 29. Juni festgelegt, das genaue Programm wird noch vorgestellt.

Torfwerk Hahnenmoor: Das Programm 2019 startet am 11. April mit der Eröffnung einer Kunstausstellung. Es folgen das Offene Singen am Torfwerk am 21. Juli, das Kino im Moor am 2. August und das Kindertheater im Moor am 6. August. Die Tinner Jäger werden am 18. August ein Konzert am Torfwerk geben. Höhepunkt im Herbst ist das alle zwei Jahre ausgetragene Buchweizenfest, das diesmal am 13. Oktober gefeiert wird.





Herzlaker Kinderfestival: Das jährliche Spektakel für die ganze Familie, speziell aber für Kinder umfasst Musik, Tanz, Showdarbietungen und Spiele. Es findet stets am ersten Sonntag im September auf dem Neuen Markt in Herzlake statt, 2019 also am 1. September. Das Programm wird im Frühsommer vorgestellt.





Kunstforum Ahmsen: Der jährliche Kunstmarkt mit Freilichtgalerie wird in diesem Jahr nicht mehr an der Waldbühne, sondern erstmals am neuen Jugendkloster Ahmsen, dem bisherigen Exerzitienhaus veranstaltet, und zwar am 2. Juni. Der dortige Künstlertreff mit Bildender Kunst, Gesang und Literatur ist für den 17. März und den 6. Oktober terminiert.

Die bis Ende Juni laufende Halbjahresausstellung „Das Kulturdorf Ahmsen 2019“ schließlich wird am Donnerstag, 17. Januar, um 18 Uhr im Herzlaker Rathaus eröffnet. 20 Künstler präsentieren Keramiken, Gemälde, Skulpturen und Musik. Der Eintritt ist frei.