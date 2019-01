Die Premiere im Jugendheim Lähden an der Jahnstraße ist am Sonntag, 20. Januar, um 14.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen speziell für Senioren. Weitere Aufführungen sind am Freitag, 25. Januar, um 14.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen, am Samstag, 26. Januar, um 18.30 Uhr in Verbindung mit einem gemütlichen Winterabend, am Freitag, 1. Februar um 19.30 Uhr, am Sonntag, 10. Februar, um 16 Uhr mit Kaffee und Kuchen und am Sonntag, 17. Februar, um 19 Uhr.

Karten für alle Vorstellungen gibt es jeweils eine Stunde vor Spielbeginn an der Tages- oder Abendkasse oder im Vorverkauf bei Elektro Miels, Hauptstraße 17, in Lähden, Tel. 05964/1383.

Weitere Info im Internet unter www.ag-platttheater.de oder per E-Mail an: Theatergruppe-Laehden@gmx.de.