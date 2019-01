Bei der Spendenübergabe in Haselünne: Maria Jahn (von links), Alfons Holte (beide Tafel Meppen), Gerd Schoon (Tafel Haselünne), Ralf Schulte, Kerstin Bloms (Hospizverein Meppen) und Julia Kuhlmann (Flugkraft). Foto: Martin Reinholz

Haselünne. Der Bauunternehmer Ralf Schulte hat 2000 Euro an die Tafeln in Meppen und Haselünne, die Hospizhilfe in Meppen und die Gesellschaft Flugkraft in Rhauderfehn gespendet. Er koppelte dies an die 2000 Kilometer, die er binnen drei Monaten mit dem Rad gefahren war.