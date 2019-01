Lähden. Erfolgreiche Arbeit haben die Mitglieder des Schützenvereins Lähden ihrem Vorstand bescheinigt.

Der Vorsitzende Jürgen Ostermann blickte zufrieden auf das abgelaufene Jahr zurück. Besonders dankte er den Mitgliedern der Schießsportgruppe, dem Ferienlager-Team, dem STAX-Entertainment Unternehmen und der Gruppe Civil Courage für die Durchführung des Kirmes- und Erntedankfestes.

Seit über zwei Jahrzehnten wird in Lähden beim Schützenfest zu Pfingsten der Schützenkönig mittels eines Schießwettbewerbes mit der Armbrust auf einen Holzadler ermittelt. In den letzten Jahren ließ aber die Anzahl „älterer Königsbewerber zunehmend nach“, erläuterte Ostermann. Um dem entgegen zu wirken, stellte der Vorstand den Mitgliedern vier Modelle für eine Regelung vor, die Königsanwärter entsprechend einer Altersregelung zu benennen.

Mit über 75 Prozent sprach sich die absolute Mehrheit der Versammlung für die Regelung aus, dass in jedem vierten Jahr der Königsbewerber älter als 54 Jahre sein muss. Diese neue Regelung greift ab dem Jahr 2020 und gilt fortan dann in jedem kalendarischen Schaltjahr. In den anderen Jahren gilt keine Einschränkung, so dass auch ältere Schützenbrüder sich um die Königswürde bemühen können, erläuterte Ostermann.

Eine eindrucksvolle Bilanz der Leistungen der Lähdener Schießsportler präsentierte dessen Leiter, Michael Bruns. In der Schießsportgruppe des Schützenverein Lähden sind etwa 100 Schützen aktiv, erläuterte der Leiter. Die Schützen nehmen am Luftpistolen-, Luftgewehr- und Lichtpunktgewehrschießen teil. Ferner gebe es Teilnehmer beim Wurftaubenschießen, Kleinkaliberschießen und eine Damenschießgruppe.

Zu den Wettbewerben gehören Rundenwettkämpfe, Ligawettkämpfe und Meisterschaften auf Kreis-, Bezirks- und Landesmeisterschaften. Schüler und Jugendliche aus Lähden nahmen an den Norddeutschen Meisterschaften teil, führte Bruns weiter aus. Im Luftgewehrbereich stellt die Schießsportgruppe Lähden (SSG) vier Mannschaften in der Herrenklasse, eine Mannschaft in der Jugend- und zwei Mannschaften in der Schülerklasse.

Im vergangenen Jahr konnten die Schützen aus Lähden zahlreiche Erfolge, Wettkampfsiege und Meisterschaften erringen, führte Bruns weiter aus. Die zahlreichen Erfolge und ein reger Trainingsbetrieb zeigten, dass die Erweiterung Lähdener Schützenhalle 2017 dem Bedarf entsprach. Kassenwart Carsten Focke konnte mitteilen, dass der Verein trotz des Anbaus der Schützenhalle einen „positiven Kassenstand“ hat.

Bei den Neuwahlen kandidierte Axel Krämer nach zehn Jahren aus beruflichen Gründen nicht wieder. Vorsitzender Jürgen Ostermann lobte das Engagement Krämers. „Du hast als Organisations-Talent viel für unseren Schützenverein bewirkt“, erklärte Ostermann und erwähnte beispielhaft die Neugestaltung der Kranzniederlegung zu Ehren der Opfer beider Weltkriege und von Gewalt und Terror. Die Versammlung wählte Axel Krämer einstimmig zum Ehrenvorstandsmitglied.

Neu in den Vorstand wurde Jan Sprick gewählt. Jürgen Ostermann bleibt Vorsitzender. Sein Stellvertreter und Kommandeur des Vereins ist Matthias Winkeler, Schriftführer Wolfgang Hömmeke, zweiter Schriftführer Thomas Abeln, Kassenwart Carsten Focke, zweiter Kassenwart Christian Außel, Oberst Walter Etmann, Adjutant Stefan Hüring, Schießsportleiter Michel Bruns und Jugendwart Jan Sprick.