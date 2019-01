Herzlake. 30 Jahre ist es her, dass der Durchgangsverkehr aus dem Herzlaker Zentrum verbannt wurde. Möglich wurde das durch die Fertigstellung der Ortsumgehung. Die gestiegene Verkehrssicherheit sei aber nicht der einzige Gewinn, meint heute der frühere Bürgermeister Gerd Henkel.

Es war am 12. Dezember 1988, als es plötzlich ungewohnt ruhig wurde im Ortskern von Herzlake. Jahrzehntelang hatten hier das Brummen von Autos und Lastwagen und ihr Rumpeln auf dem Kopfsteinpflaster die Geräuschkulisse bestimmt. Nun, mit Eröffnung der 3,2 Kilometer langen Umgehungsstrecke, war weitgehend Schluss damit. „Unsere Mitbürger, insbesondere unsere Kinder und unsere älteren Menschen, können aufatmen – und durchatmen“, wird Gerd Henkel, damals Gemeindebürgermeister, in der Meppener Tagespost vom folgenden Tag zitiert.





Auch drei Jahrzehnte später blickt Henkel zufrieden auf das Großvorhaben zurück. Den Ortskern vom Durchgangsverkehr zu befreien, war eines seiner Hauptanliegen, seit er 1976 Bürgermeister geworden war: „Wir brauchen eine Umgehung“, habe er schon in seiner Antrittsrede gefordert. „Herzlake ist von je her Knotenpunkt zweier Verkehrsrouten“, sagt Henkel heute. Die West-Ost-Achse zwischen Meppen und Cloppenburg schlängelte sich ebenso mitten durch den Ort wie die Nord-Süd-Verbindung vom Raum Sögel/Werlte Richtung Freren und Fürstenau.

Verkehrsproblematik

Wie sich der zunehmende Verkehr auf die Mitte seines Heimatorts auswirkte, hatte der Herzlaker seit seiner Kindheit erlebt: Er wuchs an der Haselünner Straße nahe der St.-Nikolaus-Kirche auf. Der dortige Bereich, besonders die scharfe Biegung, genannt Dröge-Kurve, nahe der Gaststätte Moormann gegenüber der Kirche, galt als Sinnbild für die Verkehrsproblematik – und als Unfallschwerpunkt, den Henkel schwarzhumorig so beschreibt: „Da gab es alle paar Wochen frischen Fisch, Gurken oder Tomaten.“ Je nachdem, was der Lastwagen geladen hatte, der zu schnell in die Kurve gefahren war und sie deshalb nicht gekriegt hatte. Dabei könne man von Glück reden, dass dort keiner der zahlreichen Gefahrguttransporte verunglückt sei: „Das hätte eine Katastrophe gegeben.“ Später wurde in Höhe der Kirche eine Ampel errichtet, um Fußgängern ein gefahrloses Überqueren der Straße zu ermöglichen. Das habe aber nicht gereicht, so Henkel, da die Verkehrsdichte immer weiter gestiegen sei: „Ende der 80er waren es dann mehr als 10 000 Fahrzeuge pro Tag.“





Zupass kam der Gemeinde Herzlake bei der Verwirklichung der Ortsumgehung ein Pilotprojekt des Landes. Es hieß „Verbesserung der wirtschaftsnahen Erwerbs- und Infrastruktur“ und umfasste ein Förderprogramm im Umfang von zehn Millionen D-Mark. Das Geld half nicht nur beim Ausbau der Umgehungsstraßen (der B 213 von West nach Ost sowie der L 55 von Nord nach Süd), sondern ermöglichte auch die Umgestaltung des Ortskerns.

Anzeige Anzeige

Zentralisierung

Und genau das war – neben der Verbesserung der Verkehrssicherheit und dem Vermindern von Lärm- und Abgasbelastung – Henkels zweites großes Anliegen: Ihm ging es darum, Handel, Dienstleistungen und Freizeitangebote stärker zu zentralisieren. Einerseits konnte so das Zentrum saniert werden, am augenfälligsten an der Haselünner Straße: Der Übergang von Bürgersteig auf Fahrbahn wurde barrierefrei, die Straßen erhielten eine neue Pflasterung und Beleuchtung. Andererseits wurde Platz für Gewerbe geschaffen. „Damals hatten wir noch mehrere landwirtschaftliche Betriebe mitten im Ort“, schildert der langjährige Kreistagsabgeordnete. „Durch die Flurbereinigung konnten circa 60 Hektar freigemacht und als Gewerbeflächen ausgewiesen werden.“ Die Gewerbegebiete nördlich und östlich des Zentrums profitierten noch heute davon, sagt er.





Außerdem geht das Entstehen des Einkaufszentrums an Zuckerstraße und Löninger Straße, wo sich heute mehrere Supermärkte befinden, auf diese Neuordnung zurück. Zuvor hatte es etliche kleinere Lebensmittelläden gegeben, unter anderem entlang der Zuckerstraße. Ebenso aber hätten manche kritisiert, der Kern des Orts sei zu wenig ausgeprägt.

Schließlich seien die Fördermittel auch in den Bereich Umwelt geflossen, erzählt der Politiker: Sie ermöglichten die Schaffung des Badesees, der später zu einem Biotop wurde, und die Beseitigung der wilden Mülldeponie, zu der der Waldsee Krickenpohl in den vorangegangenen Jahrzehnten verkommen war.





„Es hat sich gelohnt“, resümiert Henkel, inzwischen im Ruhestand. Wichtig sei ihm bei der Planung stets der Blick für das große Ganze gewesen. Zwar dauerte die Schaffung der Umgehungsstraße deutlich länger als zunächst erhofft. „Aber aus heutiger Sicht sind zehn Jahre verdammt schnell!“